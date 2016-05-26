محمد حسين: النصراويون تخلوا عننا باستثناء الرئيس

أبدى محمد حسين، مدافع فريق النصر السعودي، استغرابه من عدم وقوف النصراويين مع الفريق بعد خسارة كأس السوبر أمام الهلال في لندن، فيما أكد انتهاء مشواره مع الفريق الأصفر.

وقال حسين في مقابلة خاصة لصالح برنامج "في المرمى": "صار لي سنتين طافت، وجيت الى الفريق وحسيت اللاعبين كانوا عطشانين للبطولات والاجواء مهيئة لنا وتوجد لدينا امكانيات عالية والحمد لله اشتغلنا مع كارينيو".

وعن المدرب الأورغوياني: "كارينيو خلق روحا في الفريق وعاملنا كأخ وكنا نتمنى انه يستمر ولنا لكل شيء نهاية".

وحول هذا الموسم وسبب تواضع مستويات الفريق: "وضعنا صعب هذا الموسم، فيه تقليل من اللاعبين من الجهازين الاداري والفني، بعد ما خسرنا من كأس السوبر مافي احد وقف معنا، من بداية الموسم الجميع تخلى عنا باستثناء الامير فيصل بن تركي".

واعلن رحيله عن الفريق بعد نهائي كأس الملك بقوله: "بالنسبة لي الحمد لله كفيت ووفيت وخلاص كله اللي عندي عطيته للنصر وتبقى عندي مباراة وحدة وان شاء الله ختامها يكون مسك".

