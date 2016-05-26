155 مليون ريال تكلفة محترفي الدوري السعودي

80 لاعباً اجنبيا مروا على موسم الدوري السعودي الحالي، الدوري بدأ بـ55 أجنبياً وسوق الشتاء شهد تغيير 25 منهم ليكون مجموعهم ثمانون لاعباً.

لم يكونوا جدد كلهم، فمنهم من لاعب الموسم الفائت أو المواسم الفائتة وبقي حاضراً، والتقرير التالي أجانب الموسم الحالي فقط وما أنفقته الأندية عليهم:

البداية مع الأكثر إنفاقاً، ففي المرتبة الثالثة بطل الدوري الأهلي أنفق عشرين مليون ريال على غير السعوديين قبل بداية الموسم

وفي المرتبة الثانية الاتحاد بملاينه الواحدة والعشرين وحصة الأسد منها كانت على مونتاري، أما صاحب المرتبة الأولى الأكثر انفاقاً فقد كان الهلال بـ37 مليون ريال وضعته في المركز الأول في هذه القائمة والمركز الثاني في ترتيب الدوري والخروج من الدور الثاني في دوري الأبطال، وقد صرفت الـ37 مليون ريال هذه صرفت على إدواردو وألميداً فكواك وديغاو بقيا من الموسم الفائت.



أما قائمة الأقل إنفاقاً، يوجد بالمركز الثالث فريق الخليج الذي صرف ستة ملايين ريال ومئتين ألف فقط لا غير، بينما المركز الثاني للفيصلي بـ4 ملايين وثمان مئة الف ريال سعودي كانت كافية أن ينهي موسمه سابعاً، فيما تصدر القائمة التعاون بثلاثة ملايين و750الف ريال فقط، وهذا كان كافيا بالنسبة لفريق التعاون الذي قدم موسماً فاجأ به الكثر وانهاه رابعاً.



القاسم المشترك بين متصدر الاكثر قائمة الأكثر انفاقاً وقائمة الأقل صرفاً ان الهلال والتعاوان هما الناديان الوحيدان اللذين لم يجريا أية تغييرات على الرباعي الأجنبي خلال ميركاتو الشتاء.



نترككم الآن مع قائمة أغلى لاعبين الموسم الحالي، ففي المركز الثالث فيتفازيدس 12 مليون و200 ألف ريال، أما في المركز الثاني

سولي مونتاري بـ16 مليون و500 ألف ريال بينما تصدر القائمة البرازيلي إدواردو بـ29 مليون ريال، فيما يعتبر المجموع النهائي للإنفاق على الاجانب هذا الموسم، 155 مليون ريال.

