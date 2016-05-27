الخطوط السعودية ترعى كأس السوبر بـ3 ملايين دولار

أعلن عدنان المعيبد، رئيس الشؤون المالية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اتفاق رسمي مع الخطوط الجوية السعودية لرعاية كأس السوبر بجانب النهائيات المحلية ولمدة ثلاثة أعوام، فيما علمت "العربية.نت" أن قيمة الصفقة تتجاوز 3 ملايين دولار أميركي عن العام الواحد.

وقال المعيبد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "الشراكة مع الخطوط السعودية سوف نوقعها يوم الأحد بإذن الله، الشركة الجوية سوف تعمل معنا في كل البطولات، أما القيمة المالية لن نفصح عنها لأن الراعي فضل ذلك، نحن نعمل على تحسين وتطوير مدخولات الكرة السعودية من أجل مستقبل الرياضة".

وحصلت "العربية.نت" على تفاصيل العقد، حيث تتكفل فيه الخطوط السعودية بكافة تنقلات بعثة المنتخب الأول لكرة القدم خلال المواجهات الودية أو الرسمية، بجانب نقل بعثة فريقي مباراة كأس السوبر إلى مكان المواجهة سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، والأمر الذي ينطبق على الفرق المحلية التي سيتم نقلها جواً على متن الشركة الراعية في حال تأهلها إلى نهائيات كأس ولي العهد والملك.

الجدير ذكره، أن شعار الخطوط السعودية سيتواجد جانب شركة نايكي والاتصالات السعودية في المؤتمرات الصحافية وكذلك منطقة اللقاءات التلفزيونية "المكس زون" بجانب الإعلانات الدعائية خلف المرمى بالملعب.