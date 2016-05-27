ذكريات الهبوط والصعود بين اليمامة وإنكلترا والبيسبول

أول دوري في العالم لم يكن للعبة كرة القدم بل في أميركا "دوري بيسبول" عام 1857.

عام 1869 زداد عدد الفرق التي تريد المشاركة فخرجوا بفكرة الدرجات في الدوري وعام 1871 أصبح عندهم صعود وهبوط من درجة إلى أخرى التجربة لم تنجح في أميركا وانقسمت الفرق والدوريات لكل العاب الولايات المتحدة، أما حالياً لا يوجد بها هبوط وصعود ودرجات لوقتنا هذا.

لكن الفكرة أخذها الإنكليز والإنكليز أطلقو اول دوري كرة قدم في العالم عام 1888وبعد ثلاثة أعوام ازداد عدد الاندية المشاركة فجموعوها كلها في دوري أطلقو عليه دوري الدرجة الثانية وكان الصعود والهبوط منها، وحذا العالم كله حذو الانكليز الذين حذو حذو الاميركان والبلدان التي كانت تملك أكثر من دوري وعدد فرق كبير، عندما ارادت إطلاق دوري رسمي للبلاد بنظام النقاط كانت أول نسخة دوري تصنيفي ومن هذه الدول السعودية .

كانت بطولة الدوري حتى عام 1974 تحتوي على بطولات مناطقية، وفي ذلك العام تقرر توحيدها بنظام دوري النقاط على أن يكون على درجتين، الدرجة الممتازة والأولى. فكان الدوري التصنيفي من ستة عشر نادية ومجموعتين كل مجموعة بها 8 أندية يتاهل اول اربعة من كل مجموعة إلى الدرجة الممتازة والباقي للدرجة الأولى.

في النهاية تأهلت أندية الهلال والأهلي والوحدة واليمامة والنصر والاتحاد والشباب والقادسية إلى الممتاز، دوريهم الاول كان عام 1976 ويهبط فريق ويصعد فريق.

ووقتها هبط اليمامة بعد أن تغيير اسمه واصبح الرياض وصعد أحد ولم يعلم احداً وقتها أن أحد سيحمل لقب أكثر الهابطين بعد أكثر من ثلاثين عاماً، أحد لم يصمد أكثر من موسم والموسم الذي تلاه تقرر هبوط فريقين وصعود اثنين فهبط أحد ومعه الشباب وصعد الطائي والرياض .

وبقي النظام هكذا حتى موسم 1980-1981، في ذلك الموسم لايوجد أندية تم تهبيطها، لأنه تقرر دمج أندية دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى في الموسم التالي بسبب كثرة المباريات على المنتخب الذي كان يخوض تصفيات مونديال 1982، وكان الموسم المشترك موسم 1882-1883، هذا الموسم شهد هبوط عشرة أندية ولا يوجد أندية تصعد فالجميع لعب في نفس الدرجة ومن بينها الأندية التي هبطت في ذلك الموسم: الكوكب الرياض الوحدة الخليج عكاظ الطائي الأنصار الجبلين ضمك التعاون.

موسم 1983ـ1984، عادت الأمور لطبيعتها يهبط اثنان ويصعد مثلهما وكان الروضة واحد من ودع الأضواء الموسم الذي تلاه لم يهبط أحد بسبب قرار رفع أندية الدرجة الممتازة إلى اثنى عشر فريقاً.

لاحقا صعد أحد والجبلين وهبطا في الموسم الذي تلاه واستمر نظام هبوط أخر فريقين حتى عام 99، يهبط صاحب أخر مركزين ومباراة فاصلة بين من حل فوقهما وثالث الدرجة الأولى، وقتها لعب الانصار مع الوحدة وفاز الوحدة، وعاد الدوري لنظام هبوط فريقين.

في 2009 تساوى الرائد وأبها في كل شيء في المركز قبل الاخير فلعبوا فاصلة ابقت الرائد في الاضواء، بينما موسم 2010 تقرر رفع عدد اندية الممتازة إلى اربعة عشر نادية ولم يهبط احد وعاد الدوري لنظام هبوط فريقين حتى جاء الموسم الحالي.

