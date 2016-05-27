سيميوني يشيد بفريقه ويحذر من الإفراط في التفاؤل

أشاد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لكرة القدم اليوم الجمعة، بإمكانيات فريقه وقدرته على إعادة اكتشاف نفسه كل عام.

كما أثنى المدرب على حماس الفريق وقدرته على بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي يلتقي فيها جاره ريال مدريد غدا السبت في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضح سيميوني أن خوض المباراة النهائية لهذه البطولة الكبيرة يمثل انتصارا رائعا في حد ذاته. وأكد "ما من شيء يمكنه إيقاف سعادتي بالفوز".

ويلتقي الفريقان غدا في مواجهة مكررة لنهائي البطولة نفسها قبل عامين والتي فاز فيها الريال 4 / 1 بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وعن السر وراء نجاح أتلتيكو، قال سيميوني: "أفضل ما لدينا في هذه المجموعة هو الإصرار والإعداد الجيد والحماس للعمل وإعادة اكتشاف الفريق بشكل دائم وتغيير اللاعبين وليس تغيير هيكل الفريق، كما أننا لا نغير نظام وأسلوب اللعب أو الإخلاص والولاء للفريق كما لا نغير هويتنا".

وأوضح أن الفريق اعتمد في الاستعداد لنهائي الغد "بالتدريب القوي وسط حماس شديد ورغبة جامحة في المنافسة والفوز باللقب".

وأكد سيميوني أن فريقه حاليا أصبح من أفضل الفرق في العالم. وأوضح: "هناك القليل للغاية من الفرق يتفوق على أتلتيكو. أعتقد أننا نأتي خلف ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبرشلونة مباشرة".

وأطاح أتلتيكو بفريقي برشلونة من دور الثمانية وبايرن ميونيخ من المربع الذهبي للبطولة.

ورغم هذا، حذر سيميوني فريقه قائلا: "التغلب على اثنين من أفضل الفرق في العالم لا يضمن شيئا للفريق".

ولدى سؤاله اليوم عن الضغوط التي سيتعرض لها أتلتيكو في نهائي الغد بعد الخسارة الكبيرة في نهائي نسخة 2014، أجاب سيميوني "أعشق حقيقة أن أتلتيكو لديه تاريخ يمتد على مدار 113 عاما ، أحب هذا ، أحب هذا".

وأشار سيميوني إلى أن مباراة الغد ستكون في غاية القوة وأن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو سيكون الأهم في صفوف الريال.

وأوضح: "أعتقد أن بداية المباراة ستكون متوترة ومتكافئة المستوى للغاية. وجود كاسيميرو في صفوف الريال يعزز من تواجد الريال في وسط الملعب كما يضاعف من القدرات الهجومية للريال.. تواجد كاسيميرو يضاعف من خطورة ريال مدريد".

وعن امتلاك الريال لنجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش، قال سيميوني: "بلا شك، سيسعى الريال للضغط في بداية المباراة مستفيدا من الإمكانيات الفنية لفريقه".

وأشار سيميوني إلى أن أتلتيكو سيسعى لإحراز اللقب غدا على استاد "سان سيرو" في ميلانو والذي لا يوجد مثله العديد من الاستادات. وأوضح: "إنه أحد أجمل الاستادات في العالم. الأجواء تجعلك تتنفس كرة قدم نقية".