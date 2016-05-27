فيصل بن تركي: سأفتقد جماهير النصر

أشار الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، إلى أنه سيفتقد جماهير النصر بعد رحيله عن الإدارة نهاية الموسم الجاري، فيما أكد رغبة اللاعبين الجامحة في تحقيق كأس الملك حين مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل على الملعب الجوهرة.

وقال فيصل بن تركي في مقابلة خاصة لصالح برنامج "في المرمى": "سأفتقد كل شيءداخل النصر، عاملين ولاعبين عشت معهم فترة طويلة، راح افتقد اكثر شيء جماهير النصر اللي راح اكون قريب منها، اللاعبين كذلك، ما راح اكون كل يوم في هذا المكتب ولكن سأظل عضو داعم لإدارة النصر ونتمنى لهم التوفيق".

وحول أسعد لحظاته: "بداية السنوات الاولى كنا في مرحلة بناء، وصلنا لمرحلة نهائيات، ولكن أسعد لحظة ان شاء الله تكون بالحصول على كاس خادم الحرمين".

ويكمل: "كلي ثقة في لاعبي النصر ونجومهم، فعلا عازمين على تقديم اكبر مستوى ومجهود لحصول على هذا الكأس الغالي".

وحول خلافة النصراويين لكرسي الرئاسة بعد رحيله: "بياني ما كان فيه مشكلة وكان واضح، مافي احد تجاوب لأي ندائنا لأي مرشح نجلس معه ونلتزم فيه بالبيان الأول، نتمنى من جميع النصراويين يكونوا حول الناديين". ويختم حديثه بقوله: "هناك كلام من ناس ثقة انه كان فيه رؤساء جاهزين، كنا ننتظر اي مرشح وكنتم موجودين حوالي الساعة السادسة، والحين انتهى التمرين".

