لكلٍ حساباته في كأس الملك

من يضحك أخيراً يضحك "كثيراً".. هذه هي القاعدة في المنافسات، فالجماهير عاطفية.

حتى وإن كان "الأهلي" أقوى من "النصر" ومرشحاً للفوز بـ"كأس الملك" حسب الأرقام والنتائج، إلا أن فوز "النصر" أمرٌ وارد، ولو فاز سيضحك "كثيراً" وستعود الابتسامة إلى جماهيره التي قطعت علاقتها مع الابتسامة طويلاً خلال هذا الموسم، ولو فاز الأهلي سيواصل "الضحك" طويلاً ويزيد من سعادة جماهيره.

بعيداً كل البعد عن النتائج في دوري المحترفين وكأس ولي العهد وتصفيات كأس الملك، يبقى أمام النصر والأهلي خطوة واحدة، ستغير "النادي" من حالٍ إلى حال، تزيد الأهلي بريقاً وتؤكد تفوقه على الجميع أو يبقى بطلاً للدوري فقط ويبكي بعدما كان يضحك، وتغير حال النصر ليكون "نصراً" في عيون الجماهير التي ضاعت وتشتت بين "المركز الثامن" وبين بيانات "كرسي رئاسة النادي"، فوز النصر في كأس الملك "الأحد 29 مايو 2016" ربما ينسي الجماهير الغاضبة عقدة "الثامن" وسوء الفريق خلال الموسم، ويزيل كل أخطاء النادي بإدارته ولاعبيه التي أسقطت النادي من رأس القائمة بأسرع من "جلمودِ صخرٍ حطه السيل من عل"، ولو حدث العكس سيكون العكس، وما أقساها على الجماهير والإدارة معاً، وستزيد خصومتهما.

لكلٍ حساباته في ليلة الحسم، ولكلٍ خطته في السعي للكسب، لكن كل الحسابات وكل الخطط تتلاشى ويبقى "اللاعب" في "الملعب" هو من يحدد مسار "المنافسة"، ولا ينفع البكاء بعد "الصافرة"، إلا لكسب تعاطف الجماهير وكسر خاطرها هروباً من "الفشل"، فمن يخسر بشرف لا يبكي..!

الوحيد الذي يكسب في ليلة الحسم هو الجمهور الذي يبحث عن المتعة قبل التفكير بهزيمة الخصم، والمشاهد الذي يتابع منافسةً رياضيةً وليست معركةً كروية.

الحقيقة التي يعرفها الجميع ويتجاهلونها، هي أن "التعصيب" قتل متعة الرياضة، ففي السابق كنا ننتظر من الجماهير أن تسمع صوت "العقل" وتتنافس بتآخٍ وحب تنتهي بكلمة "مبروك" للفائز وجمهوره، بدل التشكيك في الفوز وإطلاق سهام التهم على كل الأطراف تبريراً لخسارة فريقه، واليوم.. نتمنى من بعض الإعلاميين أن يسمعوا صوت "العقل" ويقدموا "الوطن" على "النادي"، فلم يعد يخفى على أحد أن كثيرا من الإعلاميين تحولوا إلى رقم صعب في "مدرجات التشجيع"، وقلت مرةً: بعض الإعلاميين لو رغب الانضمام إلى رابطة تشجيع ناديه لرفضت الرابطة، لأن مستوى تعصبه يتجاوز التنافس إلى التناحر.

(بين قوسين)

ليس هناك أسهل ولا أسوأ من تشويه اللحظات الجميلة، وكثير من التحليلات الرياضية تشوه المناسبات الكروية الجميلة.

*خاص بالعربية.نت – رياضة