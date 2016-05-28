إنكلترا تهزم أستراليا بهدفي روني وراشفورد

تغلب منتخب انكلترا على نظيره الاسترالي 2-1 اليوم الجمعة في سندرلاند في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الاول لكأس اوروبا لكرة القدم في فرنسا من 10 حزيران/يونيو حتى 10 تموز/يوليو المقبلين.



وسجل ماركوس راشفورد (3) وواين روني (55) لانكلترا، واريك داير (75 خطأ في مرمى فريقه) لاستراليا.



وبات راشفورد ثالث اصغر مسجل في تاريخ المنتخب الانكليزي حيث افتتح التسجيل بعد 135 ثانية فقط اثر كرة من رحيم سترلينغ مسجلا هدفه الدولي الاول.



ولكنه اصبح اصغر لاعب يسجل هدفا في مباراته الاولى مع منتخب انكلترا.



وبرز راشفورد مع مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الموسم، وتحديدا منذ شباط/فبراير الماضي، وخاض 18 مباراة مع فريقه.

وتلعب انكلترا في كأس اوروبا ضمن المجموعة الثانية الى جانب سلوفاكيا وروسيا وويلز.