راموس: متعطشون لحصد دوري الأبطال

يعتقد القائد سيرجيو راموس أن ريال مدريد متعطش للفوز على أتلتيكو مدريد غدا السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما فعل قبل عامين عندما تفوق على جاره ليتوج باللقب للمرة العاشرة.

وسجل المدافع راموس برأسه هدف التعادل لريال في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهائي 2014 لتمتد المباراة لشوطين إضافيين ليحسم ريال الفوز 4-1 منهيا 12 عاما من الانتظار لحصد اللقب.

وقال راموس خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة متذكرا أمسية لشبونة "إذا كنت سأكتب قصة فيلم فسأسردها (الواقعة) بنفس الطريقة التي حدثت بها لكن الآن نحن في حالة تركيز ولدينا نفس النهم والأمل والشعور بالإثارة، كما كانت الحال سابقا."

وأضاف "لم أكن لأغير أي شيء في النهائي الأخير. القدر مكتوب وما هو مقدر سيحدث غدا."

وأتلتيكو هو واحد من بين فريقين اثنين فقط نجحا في الفوز على فريق المدرب زين الدين زيدان منذ توليه الأخير المسؤولية خلفا لرفائيل بنيتز في يناير كانون الثاني الماضي. والفريق الآخر هو فولفسبورغ الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الفرنسي زيدان "نبدو أفضل حالا لكن هذا لا يحسم أي شيء في النهائي. قمنا بالكثير من العمل ولا نعرف ما ينتظرنا غدا ولكن نعرف أننا على أهبة الاستعداد."

وعن كيفية مواجهة أسلوب أتلتيكو القوي في اللعب قال زيدان "سنركض كثيرا".