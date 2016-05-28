سنعيش حقبة جديدة مع مورينيو

أعتقد بأن تعاقد مانشستر يونايتد مع جوزي مورينيو أمر رائع جدا للفريق والمدرب والدوري الإنجليزي ككل...

اليونايتد ناد عملاق ومورينيو مدرب معروف وغني عن التعريف، واجتماعهما معا سيشكل طفرة بالنسبة لهذا الفريق، سنعيش حقبة جديدة للدوري الإنجليزي، جميعنا يعلم ما الذي يستطيع جوزي مورينيو فعله مع أي ناد يدربه، كان من الواضح أن "المان يو" سيحاول التعاقد معه بعد تراجع مستوى الفريق رفقة لويس فان غال وأيضا خروج "سبيشل وان" من تشيلسي، أستطيع القول بأننا لا نستطيع النقاش حول جودة مورينيو لأن الجميع يعلم بأنه مدرب رائع، هذا الرجل بإمكانه أن يجعل فريقه يجذب اهتمام كل اللاعبين، في السابق كان جميع النجوم يحلمون باللعب لهذا النادي.

والآن بعد قدوم مورينيو سيتضاعف هذا الشعور، الجماهير تريد نجاحا سريعا من البرتغالي وهذا الأخير يستطيع منحها ذلك، هو بدوره لا يملك الصبر على الألقاب، وبالنسبة للصفقات التي سيقوم بها، فإنها ستكون نوعية حتما، جوزي يحب اللاعبين الذين بإمكانهم تقديم مستويات جيدة طيلة اللقاء، هو لا يحب من يرى نفسه أكبر من النادي، وحول إبراهيموفيتش، فلا أعتقد بأن الأمر يدعو لضجة كبيرة، لقد لعبت معه في البارصا وهو رائع ومحترف ويملك مزاجا خفيفا في غرف الملابس، أما في الملعب فهو أشبه بالوحش، برأيي، هذا اللاعب لديه ما يقدمه لـ اليونايتد و"البريمرليغ".

*نقلا عن الهداف الجزائرية