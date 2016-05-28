صالح المحمدي يصف حراسة النصر بـ"الثغرة"

وصف صالح المحمدي، لاعب أهلي جدة والمنتخب السعودي سابقاً، حراسة نادي النصر بالضعيفة والتي كانت سببا في إيصال الفريق إلى مرحلة متدنية هذا الموسم، فيما أشاد صاحب القميص رقم 10 بإمكانيات مهاجم الأهلي عمر السومة، الذي قد يحسم المواجهة النهائية في كأس الملك بين الفريقين على الملعب الجوهرة يوم الأحد.

وبدأ المحمدي (35 عاماً) مسيرته مع الأهلي موسم 2000-2001 بعدما نجحت الإدارة آنذاك في اقتناص موهبته من ملاعب المدينة الترابية، فيما استمر لاعبا في الصفوف الخضراء حتى أعلن اعتزاله اللعب رسمياً عام 2008، وسبق له الانضمام في صفوف المنتخب السعودي وسجل هدفاً واحداً بالمنتخب القطري ضمن كأس الخليج 2002.

وقال صالح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "أضعف الخطوط في النصر هما الدفاع والحراس، كانا معضلة واجهت النصر وتسببا في وصوله إلى هذه المرحلة حيث تستطيع كل الفرق الوصول إليه بسهولة". ويكمل: "أرى أن حراسة المرمى ضعف كبير حتى إن الحارس البديل لا يؤدي بشكل جيد".

وعن قوة الفريق الأصفر، أجاب: "النصر قوته في وسط الملعب، يملك لاعبين مميزين مثل أدريان ميرزفسكي وأحمد الفريدي ويحيى الشهري، متى ما كان الوسط في فورمته فإن الفريق يحقق نتائج إيجابية".

وتحدث المحمدي عن بطل الدوري قائلاً: "تكمن قوة الأهلي في مفاتيح لعبه، حسين المقهوي وسلمان المؤشر واليوناني فيتفا وأيضا الظهير المصري محمد عبد الشافي، اما عمر السومة فأراه قوة ضاربة يسجل من أنصاف الفرص، الفريق متكامل ودفاعه قوي". وعن نقاط الضعف الأهلاوية: "ربما هناك خلل في المحور الدفاعي ولكن هذا تجاوزه الأهلاويون بفضل قوتي الحراسة والوسط والهجوم".

وحول توقعاته عن نتيجة المباراة النهائية، ختم صالح المحمدي حديثه: "مباريات الكؤوس لا تستطيع التنبؤ بما فيها ولكن إذا كان النصر حاضرا بشكل جيد، من الممكن أن تمتد المباراة إلى أشواط إضافية، ولكن أتمنى الفوز لفريق الأهلي بنتيجة 3-1".