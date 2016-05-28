فهد بن خالد: لن تخدعنا ظروف النصر

أشار الأمير فهد بن خالد، رئيس الأهلي السعودي سابقاً، إلى صعوبة مقارنة ظروف النصر في نهائي كأس الملك عام 2012، مع ظروفه الحالية قبل المواجهة المرتقبة في النهائي ذاته على الملعب الجوهرة يوم الأحد، فيما طالب لاعبي الكتيبة الخضراء بتكرار الثنائية على غرار موسم 1978.

وقال فهد بن خالد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "ظروف النصر تقريبا كانت نفسها في عام 2012، الأهلي كان في أفضل حالاته عكس النصر، ولكن هذه قبل سنوات ومستحيل تقارنها بمباراة قبل أربع سنوات، ولأن النصر فريق كبير كذلك".

ويكمل: "ربما يكون لاعبون النصر متعطشين أكثر للانتصار ولكن عليهم مواجهة فريق آخر ليس الأهلي، الذي يملك قدرا عاليا من الاحترافية ولاعبوه وصلوا إلى مرحلة فكر عالية، ولن تخاف عليهم بسبب حرصهم ومعرفتهم بأهمية المباراة".

وتحدث الرئيس السابق وشرفيه الحالي عن تجربة تحفيز اللاعبين قبل المباريات الحاسمة: "من تجربتي السابقة، فإن المباراة مثل الديربي والكلاسيكو هي من تحفز اللاعب نفسه بمجرد تذكيره بأهمية الحدث، ويكمن الدور الإداري فقط في عملية التذكير، وهنا أنتهزها فرصة لتذكير اللاعبين بتسجيل أسمائهم في كتب التاريخ من خلال تكرار الثنائية مثلما فاز بها النادي عام 1978".

وبدأ الأمير فهد بن خالد (45 عاماً)، مسيرته رسمياً في الأهلي موسم 2009 حين عمل كمشرف على إدارة القدم، وفي الموسم الذي يليه ترأس النادي حتى أعلن استقالته منتصف عام 2015، بعدما أحرز فريقه بطولة كأس خادم الحرمين مرتين ومثلهما دوري الأمير فيصل بن فهد، وبطولة كأس ولي العهد.