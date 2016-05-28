فيصل بن عبدالرحمن: الكأس سوف تنسينا مشاكلنا

شدد الأمير فيصل بن عبدالرحمن، عضو شرف نادي النصر السعودي، على أهمية تحقيق الفريق كأس خادم الحرمين أمام منافسه الأهلي يوم الأحد، وذلك حتى تساهم البطولة في إفراح الجماهير بعد مسيرة مخيبة هذا الموسم.

وقال فيصل بن عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "الجمهور واللاعبون وكافة النصراويين يطمعون في تحقيق البطولة حتى تنسينا مشاكلنا وبإذن الله نحصل عليها والأوضاع تتحسن في النصر". ويكمل قائلاً: "لاحقا نريد حلّ الأمور بعقلانية وإن شاء الله المشاكل الحالية لا نريدها أن تؤثر على استعدادات المباراة".

وحول لعبة البيانات في المشهد الأصفر مؤخرا ومدى تأثيره على اللاعبين، أجاب: لاعبو النصر محترفون وواعون وسبق أن لعبوا في ظروف أصعب من هذه وسط معنويات سيئة، ولكنني متأكد أن اللاعب حينما يدخل الملعب ينسى كل شيء لأنه يريد تقديم مستوى مميزا ويهمه تحقيق البطولة على كل سواء".

وعن ترشيحات الشارع الرياضي لفريق الأهلي الذي حصد الدوري هذا العام، قال رئيس النصر السابق: "هذه مباراة كؤوس وتختلف عن مباريات الدوري، أتذكر في الموسم الفائت حينما فزنا بالدوري خسرنا من الأهلي ذهاباً وإياباً، وأيضا في نهائي كأس الملك السنة الماضية كنا أفضل من الهلال بيد أننا خسرنا بركلات الترجيح".

وختم حديثه قائلاً: "لا تستطيع استنتاج الفائز بالكأس لاختلاف ظروفها عن أي مباراة وفي النهاية العطاء يحدد الفائز داخل الملعب وأتمنى أن يكون لاعبونا في أفضل حال".

ويعتبر الأمير فيصل بن عبدالرحمن، ابن الرمز النصراوي الراحل عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز. فيما سبق للأول ارتداء القميص الأصفر كلاعب ومن ثم شغل العديد من المناصب الإدارية داخل النادي العاصمي إلى حين ترؤسه مجلس الإدارة على مدى فترتين كانت الأخيرة موسم 2009 الذي شهد آنذاك خلافة الأمير فيصل بن تركي.