قلق في الأرجنتين بعد إصابة ليونيل ميسي

شعر القائمون على منتخب الأرجنتين بالقلق بعد استبدال ليونيل ميسي بسبب مشكلة في الظهر خلال مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين 1-صفر على هندوراس في إطار الاستعداد لخوض نسخة المئوية من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الجمعة.



وخرج ميسي في الدقيقة 64 من المباراة التي أقيمت في سان خوان بعد اصطدام مع لاعب هندوراس البديل اوليفر مورازان قبل عشرة أيام من مباراة الأرجنتين الأولي في كوبا أمريكا ضمن المجموعة الرابعة أمام تشيلي حاملة اللقب.



وبعد ذلك أكد الفريق أن الإصابة غير خطيرة قائلا عبر تويتر إن ميسي "أصيب بكدمات في الجزء الأسفل من الظهر والضلوع."



أحرز جونزالو هيجوين هدف المباراة الوحيد.



وفي مباريات ودية أخرى استعدادا لكوبا أمريكا التي ستقام ما بين الثالث و26 من يونيو حزيران المقبل في الولايات المتحدة فازت أوروجواي 3-1 على ترينيداد وتوباجو بفضل هدفين من لاعبها ادينسون كافاني في حين فازت جاميكا على تشيلي 2-1.



وأحرز هيجوين هدف الفوز للأرجنتين بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة بتسديدة قوية بالقدم اليسرى بعدما تلقى عرضية أرضية من اليسار مررها إليه ماركوس روخو.



وفي المجموعة الرابعة ستلتقي الأرجنتين مع تشيلي وبوليفيا وبنما.



ونجح منتخب أوروجواي الذي لعب بدون نجمه المصاب لويس سواريز في قلب تأخره بهدف عندما أحرز كافاني هدف التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء وأضاف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 39.



وعزز ماتياس فيسينو تقدم أوروجواي في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني عندما أحرز هدفه الدولي الأول.



وتقدمت جاميكا على تشيلي بفضل هدفين من كلايتون دونالدسون وسايمون دوكينز قبل أن يقلص نيكولاس كاستيو لاعب تشيلي الفارق.



