متى يستوعب الرائديون الدرس؟

جدد الرائد هوايته في التلاعب بأعصاب محبيه وجماهيره الكبيرة بعدما نجح بتأمين مقعده من جديد بين الكبار بفوزه على الباطن في مباراة الملحق، في مشهد أكد من جديد عدم استحقاق الرائد التواجد في هذا الموقع في ظل توفر قاعدة جماهيرية عريضة ودعم شرفي جيد وإمكانات إدارية وفنية.

منذ أكثر من عقد والنادي العريق يواجه الأزمة تلو الأخرى ويستطيع الخروج منها في آخر رمق، وهذه دروس يبدو أن صناع القرار في هذا الكيان لم يستوعبوها جيداً، فـ»رائد التحدي» ظل يسير على سياسة ردة الفعل والقرارات الارتجالية والعمل العشوائي، حتى ظن الجميع سقوطه هذا الموسم أمراً مقضياً، بعد أن تخلى الرئيس عبداللطيف الخضير عن النادي في أصعب المواقف قبل أن يتصدى منصور الرسيني للمهمة بشجاعة لإنقاذ مايمكن إنقاذه وسط دعم كبير من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ومن شرفيي النادي المؤثرين.

كان بإمكان هذا النادي أن يسعد عشاقه الذين احتشدوا أول من أمس للمساهمة في إنقاذه، وكان من الممكن أن يكون «الأحمر» من فرق الوسط على الأقل لو كان النادي يسير بخطة واضحة وأهداف مرسومة، وعمل منظم، لكن العمل غير المدروس كاد أن يقود هذا الكيان للمجهول، إذ من الواضح أن ماحدث في مواجهة أبها الفاصلة قبل سبعة مواسم لم يكن كافياً لإصلاح الأمور.

أصبح حتمياً حدوث تغييرات تبدأ من رأس الهرم، وتحديداً على مستوى الهيكلة الشرفية ووجود مرجعية قوية تقضي على أي محاولة لاختطاف القرار في النادي، إذ يعاني الرائد من بعض الأشخاص الذين يريدون التحكم بكل شيء دون مقابل، وعلى الجانب الفني من الواضح أن العمل في الموسم المقبل سيكون شاقاً بسبب الحاجة للتخلص من أسماء لم تقدم الجديد للفريق وحصلت على أموال طائلة، وهذا أمر ستتولى الإدارة المقبلة والجهاز الفني مسؤولية تغييره.

أهم الدروس التي يجب على الرائديين استيعابها هو الهدر المالي الكبير، إذ يكفي القول إن أكثر من ثمانية ملايين ريال صرفت خلال الأشهر الأربعة الماضية على التعاقدات والمكافآت تحت بند الترقيع ومحاولة تدارك الأخطاء السابقة، وهذه سياسة أنهكت النادي مادياً، إذ كان من الممكن توفير أكثر من نصف هذا الرقم لو كان العمل جيداً مع بداية الموسم.

من حضر مواجهة الملحق الأخيرة وشاهد ردود فعل أنصار هذا الفريق بعد الفوز، سيدرك أن هذا المدرج هو الضحية الأكبر للعمل الفوضوي والخلافات الشرفية وعدم الاستقرار الفني، وسيتساءل عن سبب استمرار هذا المسلسل الذي أرهق البيت الرائدي.

في الموسم المقبل، لابد من ردة فعل تعيد لـ»الأحمر» قيمته في الدوري، ومن عمل احترافي وتنظيم إداري واستقرار فني، بوجود الصربي أليكس الذي أصبح بقاؤه مطلباً، ومن المهم جداً إيجاد مرجعية شرفية قوية تنجح بإبقاء الرئيس منصور الرسيني وتدعمه وتحمي العاملين معه، فضلاً عن التعاقد مع لاعبين محليين جيدين ورباعي أجنبي مؤثر، إذ من الظلم أن يبقى الرائد حبيساً لمناطق المؤخرة بسبب العمل المتواضع مطلع كل موسم.



*نقلا عن الرياض السعودية