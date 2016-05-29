أغلى البطولات

عندما يطلق الحكم الدولي المتميز والمتألق محمد عبدالله صافرة نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فإنه بذلك يعلن نهاية الموسم الكروي وإسدال الستار على آخر بطولات الموسم وأغلاها، وعندما يقف العين والجزيرة وجهاً لوجه في مواجهة أغلى الكؤوس، فإنهما يدركان معاً أنهما أمام أغلى الألقاب وأهم البطولات المحلية. وشرف التواجد في المباراة النهائية لا يوازيه شرف سوى الفوز بالكأس التي تحمل اسم القائد والرمز لنا جميعاً كأبناء لهذا الوطن الغالي. معان كثيرة تتجلى في مباراة اليوم التي تمثل ملحمة وطنية في حب القائد، في بطولة تتنافس عليها كل أندية الدولة، ولكن المحظوظ فقط ذلك الذي يصل النهائي وينال اللقب الغالي. العين والجزيرة كانا الأوفر حظاً ونالا شرف الوصول للنهائي بعد جهد وعمل كبيرين، وتبقت الخطوة الأخيرة المتمثلة في الوصول لمنصة التتويج، فهل يواصل فورمولا العاصمة إبعاد الكبار، ويبعد العين كما فعل مع الشارقة والأهلي، أم أن الزعيم العائد من رحلة التألق والتأهل الآسيوي لن يفوّت الفرصة، وبطولة الكأس تعتبر أفضل تعويض لخسارة لقب الدوري. بين طموحات الجزيرة المشروعة ورغبة العين الجامحة سيبقى أغلى الألقاب لمن يعرف الطريق إليه.

كلمة أخيرة

كأس خليفة واستاد زايد.. فهل هناك شرف أكبر من ذلك.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية