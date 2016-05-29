الجزيرة يتجاوز العين ويتوج بطلاً لكأس رئيس الإمارات

توج فريق الجزيرة بكأس رئيس الدولة الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد بتغلبه على العين 6/5 بضربات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدما بهدف سجله علي مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة 43 قبل أن يتمكن فريق العين من احراز هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق داينفريس دوجلاس في الدقيقة 64 ليحتكما لضربات الترجيح التي ابتسمت للعين.

وسجل للعين في ضربات الترجيح داينفريس دوجلاس وعمر عبدالرحمن وراشد عيسى وإسماعيل أحمد ولي ميونج جو فيما أضاع دانيلو اسبريلا ومهند العنزي الضربتين الثالثة والسابعة.

فيما سجل للجزيرة فارس جمعة وخلفان مبارك وبارك جونج وو وتياجو نيفيز وعبدالله موسى ومحمد جمال، بينما أضاع علي مبخوت الضربة الترجيحية الأولى.

وكان العين قد توج بلقب هذه البطولة في ست مرات سابقة في مواسم 2013 / 2014 و2008 / 2009 و2005 / 2006 و2004 / 2005 و2000 / 2001 و1998 / .1999

بينما فاز الجزيرة بلقب هذه البطولة مرتين فقط في موسمي 2010 2011/ و2011 .2012/

وكان الجزيرة قد وصل للمباراة النهائية بعدما تغلب على الظفرة 1 / صفر في دور الستة عشر ثم على الشارقة في دور الثمانية 6 / 5 بضربات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة 4 / 4 قبل أن يتغلب على الأهلي 3 / 2 في الدور قبل النهائي.

فيما صعد العين لهذه المباراة بعدما تغلب على اتحاد كلباء 4 / صفر في دور الستة عشر ثم على الوصل 4 / 2 في دور الثمانية قبل أن يتغلب على بني ياس في الدور قبل النهائي 3 / .2

وأنهى العين الموسم محتلا المركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي، فيما احتل الجزيرة المركز السابع.