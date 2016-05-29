جوهرة البطولات

تمثل مواجهة الأهلي والنصر اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قمة الفخر الرياضي، فالفريقان عدا عن أنهما سيلعبان في نهائي يمثل مسك ختام الموسم الرياضي، فإنهما قبل ذلك سيحظيان بشرف السلام على ملك القلوب سلمان الذي يكفي أن يزين اسمه كأس البطولة فكيف بتشريفه للنهائي ليكون تتويجاً لكل رياضيي البلاد.

المباراة ستكون ملكية بكل تفاصيلها، فهي إلى جانب كونها نهائياً لكأس الملك، فإن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيكون مسرحاً لها وهو الذي ازدانت مدينته الرياضية التي تحتضنه بحمل اسم حبيب الشعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله الذي قدمها قبل رحيله للرياضيين كواحدة من أجمل هداياه، وفوق هذه وتلك فإن العرس الرياضي الليلة سيتوج بحضور الملك سلمان ليكون عرساً ملكياً فاخراً.

من أجمل ما أعجبني من توصيف للبطولة الكبرى ما قاله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الذي وصف البطولة بجوهرة تاج بطولات اتحاد كرة القدم السعودي، وهو توصيف يحمل من الدلالات العميقة الكثير، سواء في قيمتها المادية أو المعنوية، ولذلك فإن حضور الأهلي والنصر بين يدي الملك هو شرف بحد ذاته فكيف بتحقيق اللقب واستلام الكأس من يده حفظه الله.

قيمة النهائي وإثارته تزداد فنياً إلى جانب قيمته المعنوية كون الفريقين يعلقان آمالاً كبيرة على تحقيق اللقب رغم اختلاف ظروفهما الفنية والنفسية، ففي حين يعيش الأهلي أفضل مواسمه بعد أن هدم الجدار الذي انبنى بينه وبين بطولة الدوري على مدى 32 عاماً، وهو ما أسهم في ارتفاع معنويات الأهلاويين خصوصاً وهم يملكون فريقاً متكاملاً واستقراراً إدارياً متناهياً، فإن النصر يأتي للنهائي وهو على النقيض تماماً من منافسه، إذ يعيش موسماً عاصفاً فنياً وإدارياً حيث خسر كل استحقاقات الموسم المحلية والخارجية فضلاً عن سقوطه إلى المركز الثامن في الدوري، وهو الذي دخله حاملاً للقبه لعامين متتالين يزيد على ذلك سوء أوضاعه الإدارية والتي انعكست على كل الأمور فيه.

الواقع يقول إن الأهلي الذي لا يزال يعيش نشوة الدوري حظوظه أوفر دون أدنى شك، وهو يسعى لاستثمار صحوته الفنية وأفضليته الواضحة على كل الفرق هذا الموسم بضم الكأس إلى جانب الدوري ليعيد استنساخ أمجاده، وهو الذي جمع البطولتين لأول مرة في العام 1978 كأول فريق سعودي ينال هذه الأولوية، وإن فعل ذلك فإنه سيمتن علاقته بالبطولات فكيف إذا ما جمع البطولتين الكبيرتين في موسم واحد، ويعزز حظوظه ورقتا الأرض والجمهور خصوصاً الورقة الثانية التي تعد ورقة رهان قوية.

في المقابل فإن النصر المنكس في كل شيء يسعى وهو يدخل المباراة للتغلب على ظروفه قبل التغلب على الأهلي، ومهما حاول مسيروه تخفيف آثار الموسم الطويل فإن جراحه أكبر من أن تداوى بصرف مكافأة متأخرة أو معسكر عابر؛ خصوصاً وأن الخلل الفني كبير، والأوضاع الإدارية سيئة إلى حد استقالة الرئيس ومعه مجلس الإدارة وبلوغ الخلافات الشرفية مبلغاً عميقاً، وهو ما يقلل من حظوظه في التتويج باللقب.

تلك هي حسابات ما قبل صافرة الحكم؛ لكن للملعب أحكامه، وللكرة سلطتها الخاصة، وأهم قانون في سلطتها أنها ليس بالضرورة أن تدين للأفضل، كما أنها لا تعترف حتمياً بلغة الحسابات، ولذلك فالنهائي مفتوح على كل السيناريوهات، أما السيناريو الأهم بعيداً عمن يفوز ومن يخسر هو أن يتوج الفريقان النهائي الملكي بالمستوى الذي يليق به.

*نقلا عن الرياض السعودية