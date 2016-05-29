لن تنسوا كحيلان!

ختلف البعض أم اتفق مع قرارات الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأخيرة وما سببته من تراجع للفريق الكروي في مشواره بالدوري، الا أن التاريخ دون أي شك سيشهد له أنه أحد الرؤساء الذين تحملوا مسؤولية الكيان الأصفر في اشد وأصعب اللحظات، فمن تابع النادي العالمي مترنحا بين الخسائر والاخفاقات ما قبل مرحلة «كحيلان» لا يتابعه الآن وهو في أسوأ حاله هذا الموسم يصل وبسهولة الى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي ذلك تأكيد على مجموعة من الأخطاء حدثت خلال الفترة الأخيرة، لكن وفي غالبها لا يمكن أن تنسف ما قدمه الرئيس المستقيل، وكيف أنه تصدى لحملة ضغوط شرسة، كان من السهل أن تبعد أي صاحب قرار عن تركيزه، وتجنبه المسار الصحيح.!



من الهام أن يعلم الجميع أن رئاسة ناد في حجم وجماهيرية نادي النصر يختلف تماما، لحظة الحديث عن أي ناد آخر حتى وان امتلك الشريحة الكبيرة من الجماهير، فليس من السهل أن تتحدث عن ابتعاد ناد في هذه المكانة والتاريخ والشعبية الجارفة عن منصات الدوري ما يقارب الـ 18 عاما، ثم يتمكن قائده الجديد من اعادته والسيطرة على الدوري في عامين متتاليين، ونقول بعدها إن ذلك تم في حالة طبيعية من العمل والتركيز والضغوط، ومن لا يعرف ما يمكن أن تتسبب فيه جماهيرية تلك الأندية على مستوى صناعة واتخاذ القرار، لا يدرك حقيقة الظروف التي يمكن من خلالها أن نعرف الفارق بين قرار وقرار، وكيف أن العوامل المحيطة والتداعيات من شأنها أن تكتب تفاصيل كثيرة وتحيد صاحبها عن الكثير من الابجديات، وفي علاقة الأمير فيصل بن تركي مع النصر حكاية طويلة لا يمكن أن تنتهي بمجرد رحيله، ذلك أن فصولها التي سيتعرف عليها جماهير النادي والرؤساء الجدد، من شأنها أن تحكي وتسرد الكثير وتؤكد للجميع أن النصر لم يكن ليصل الى ما وصل اليه لولا الشجاعة والجرأة في اتخاذ القرار التي تحلى بها كحيلان عن العديد من الرؤساء، ليس في نادي النصر فحسب، بل وفي اندية أخرى لا تملك ذات الشخصيات القيادية ولا حتى الهيبة الرئاسية، والصورة الحالية المتابعة هذا الموسم القادمة من ذات المجتمع ابلغ رد وأكثر تعبيرا.!



لا شك ولا خلاف في أخطاء بسيطة وقع فيها الرئيس النصراوي المستقيل والتي تسببت في حالة من عدم الثبات، من ضمنها التغيير المستمر في المدربين، وعدم تمكن النادي من اختيار ضالته الحقيقية، فالذهاب الى التجارب غير الدقيقة، الى جانب شعور بعض اللاعبين بقدرتهم على التراجع والتخاذل في مستوياتهم، هي ما ارقت الأفكار النصراوية وقادت الى ذلك التراجع والانحدار.!

*نقلا عن الأيام البحرينية