"في المرمى" يطلق الاستفتاء السنوي لمدة 24 ساعة

أطلق برنامج "في المرمى" منتصف ليل الأحد استفتاءه الجماهيري السنوي الذي يطرح فيه خيارات الافضل والأسوأ في الموسم الرياضي السعودي.



ويشمل الاستفتاء خيارات: أفضل فريق، أفضل جمهور، أفضل لاعب، لاعب أجنبي، لاعب صاعد، حارس مرمى، مدرب، رئيس، وإدارة في اتحاد كرة القدم، إضافة إلى أفضل حكم، وخيارات الأسوأ في الحقول ذاتها. ويسأل الاستفتاء المشاركين فيه عن الشخصية الأكثر تأثيرا في الوسط الرياضي، إضافة إلى تقييم كل مشارك للموسم الرياضي.

وفتح المجال هذا العام لمتابعي "في المرمى" اختيار أفضل اللاعبين من قائمة تشمل كل من شارك في مباريات الموسم.

يذكر أن هذا هو العام الرابع للاستفتاء الجماهيري، وشهد العام الاول مشاركة 31 الف مشاركا، فيما ارتفع العدد في العام التالي إلى 46 ألفا طرحوا ارائهم الشخصية، وفي العام الماضي أكثر من 67 ألفاً.

يذكر أن الاستفتاء تطرحه إحدى الشركات المتخصصة في الاحصاء والبحث الميداني ويستمر على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أربعة وعشرين ساعة فقط، منعا لتكّون التكتلات التي قد توجه الآراء. ويتم فرز نتائج الاستفتاء إلكترونيا دون أي تدخل يدوي، وستعلن في حلقة خاصة من البرنامج يوم الثلاثاء.

ويمكنكم المشاركة عبر الاستفتاء عبر الرابط:

http://ara.tv/jbd2a