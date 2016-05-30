الريال .. ملك أوروبا

ليلة ملكية بيضاء تلك التي عاشتها جماهير وعشاق الفريق الملكي في أمسية معانقة أغلى الألقاب، بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخ البطولة، وتشاء الصدف أن يتكرر مشهد النهائي أمام الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد الذي فشل في معانقة اللقب للمرة الثانية، في سيناريو قريب، ما حدث في 2014 عندما خسر في الثواني الأخيرة برأسية راموس، الذي عاد وكرر المشهد نفسه بهدف السبق في نهائي 2016، قبل أن يعود أتلتيكو بالتعادل لتذهب المباراة للأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، التي انحازت للملكي على حساب كتيبة المدرب سيميوني.

مشهد التتويج الـ 11، جعل من ريال مدريد يحلق وحيداً وعالياً في سماء أوروبا، مع جملة من الأرقام القياسية التي سجلها الفريق الملكي، الذي تربع على قمة الهرم الأوروبي، في ظاهرة تستحق الوقوف أمامها ودراستها بتمعن، وإذا كان الريال يستحق التهنئة، فإن ما قدمه أتلتيكو يستحق عليه التهنئة أيضاً، خاصة بعد ذلك الأداء الرائع والصمود الكبير أمام أفضل فريق في القارة العجوز، في نهائي الأحلام الذي تفوقت فيه خبرة نجوم الملكي وأحبطت مغامرة كتيبة سيميوني، ومعها ذهبت الابتسامة الـ 11 لرجال زيدان.

كلمة أخيرة

زيدان عاد بالريال من بعيد وأعاده إلى الواجهة والتوهج من جديد بعد خراب بينيتيز.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية