النصر.. وسومة.. والكرة السعودية

• فاز النادي الأهلي بما يستحق وكسب كأس الملك ليضيفه إلى بطولة دوري جميل، ليكون الأهلي هو الأجمل هذا الموسم... مبروك للأهلي هذه البطولات وهذا الفريق البطل.

• خسر نادي النصر كأس الملك؛ ليضفها إلى خسائره الكثيرة هذا الموسم، ويزيد مآسي جمهوره التي فرحت كثيراً موسين فقط، لينهار بعدها.

• وبعيداً عن عاطفة الجماهير، نادي النصر لم يكن "نصراً" هذا الموسم، حتى لو قدم شوطاً رائعاً في المباراة النهائية على كأس الملك.

• نادي الأهلي كان نجم الموسم بكل المقاييس، ونجمه "عمر السومة" نجم النجوم، كان جميلاً بفنه الكروي وأخلاقه الرياضية.

• كانت مباراة جميلة ممتعة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، كانت ختاماً جميلاً لموسم كروي سعودي.

• بعد ختام الموسم الرياضي، يحتاج الوسط الرياضي إلى تصحيح المسار.

• بناء الأندية الرياضية ليس فقط بالكؤوس..

• "الكرة السعودية" سوق رياضي كبير لو استثمرت بالشكل الصحيح.

• كثير ممن يتنافسون على كراسي رئاسة الأندية الرياضية، يستعرض "جيبه"، ويقتصر خططه على المستقبلية على أنه سيدفع الملايين لجلب مدرب ولاعبين؛ لكي يفوز بكأس وبطولة أثناء رئاسته للفريق، بينما لا يرسم خططاً لبناء فريق قادر على كسب "كؤوس"، وكأنه يسعى لمصالح شخصية.

• ليس فخراً أن يكون هذا "الفريق" هو الأكثر صرفاً للمال من أعضاء شرف، إنما الفخر هو أن يكون هذا "الفريق" مؤسسة رياضية هي الأقدر على الصرف على نفسها في دوري هو الأقوى عربياً.

• الرئيس الذي يستحق أن يدون اسمه في تاريخ النادي ليس الرئيس الذي يدفع من جيبه ويتفاخر بها علانيةً، بل الرئيس الذي يصنع استثماراً للنادي يغنيه عن "منة" أهل المال.

• كل الأندية "الكبار"عندنا تحتاج إلى مراجعة حساباتها المليونية التي بلا نتائج سوى الديون؛ لتكون مؤسسات رياضية تستثمر شباب الوطن في رياضةٍ مثمرة.

• في أوربا "كرة القدم" مصدر متعة ومصدر مال؛ لذلك لك ناد قيمة سوقية تخدم مدنها والدولة اقتصادياً ورياضياً.. متى نتعلم "الاستثمار" في "كرة القدم"؟

• نقلاً عن الرياضي السعودية

