إنجلترا تفتقد جهود برتراند في ودية البرتغال

قال المدرب روي هودجسون، إن المدافع رايان برتراند سيغيب عن آخر مباراة ودية لانجلترا أمام البرتغال في استاد ويمبلي غدا الخميس، لكنه سيكون جاهزا لأول مباراة في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 ضد روسيا.



وغاب الظهير الأيسر لساوثامبتون عن مران اليوم الأربعاء بالقرب من واتفورد شمالي لندن للتعافي من كدمة.



وأبلغ هودجسون الصحفيين "لم يتعرض لإصابة خطيرة ونحن على ثقة بأنه سيكون جاهزا لمباراة روسيا".



وأضاف "الإصابة ستبعده عن لقاء الغد لكن لا مخاوف من غيابه لفترة طويلة".



ومران اليوم هو الأول لانجلترا منذ أعلن هودجسون التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا.



ويسافر المنتخب الانجليزي إلى فرنسا يوم الاثنين المقبل وسيلاقي روسيا في 11 يونيو حزيران قبل مواجهة ويلز وسلوفاكيا في المجموعة الثانية.