السومة خرج من الفانوس

جاء من كوكب آخر.. من عالم آخر.. جاء من الخيال.. من الأساطير.. من قصص ألف ليلة وليلة.. خرج من الفانوس السحري.. جاء ليحقق كل الأماني.. لم يحقق أمنية واحدة ولا اثنتين بل ثلاث بطولات دفعة واحدة.

ثلاثة عقود من الانكسار.. ثلاثة عقود من اليأس.. ولكن السومة لا يعرف اليأس ولا الانكسار.. أهداهم ثلاثة عقود من الماس.. كانوا بانتظاره.. كان الدوري بانتظاره.. ينتظر قدومه.. استسلم له..ذهب معه.. لكل بطولة فارس لا يخلف الموعد.. وعمر سيد المواعيد.. دائما يأتي.. لا يتأخر أبدا.. كتب تاريخا جديدا للأهلي.. كسر كل الأرقام وقادر على كسر المزيد.. لاعب من حديد.. على يديه ولد الأهلي من جديد.

لم يكن الأهلي قادرا على تحقيق الدوري دون السومة.. سبعة وعشرون هدفا رجحت كفة الأهلي على خصومه.. سجل في كل الفرق.. سجل في ست عشرة مباراة.. أهدى الأهلي 41 نقطة.. سجل سبعة عشر هدفا في الدور الثاني حسمت كل شيء.. لا يحقق تلك الأرقام إلا ساحر.. ألم أقل لكم انه خرج من مصباح علاء الدين.

لو رسم الاهلاويون لاعبا في خيالهم لما كان بقوة السومة.. لاعب بفريق.. لاعب خارق.. هداف فضائي.. يسجل من كل مكان وبكل الطرق.. يستحق تمثالا من ذهب امام بوابة النادي.. فقد جلب الذهب.. افرح جماهير الأهلي وأبكى بقية الفرق.. لا يراهن أحد على السومة ويخسر.. فقد جاء فقط ليكسب.

هذا النوع النادر من اللاعبين يرفع مستوى الدوري.. يساهم في تطوير الكرة السعودية.. يلهم الاجيال.. لم يأت ليأخذ بل اتى ليعطي.. مهما ارتفع عقده يبقى اقل مئات المرات مما قدم.

ماذا ستهدونه الآن؟

ناقة واحدة لا تكفي.. بينتلي.. بوغاتي.. لا.. لا.. يستحق اكثر.. فقد اهداكم اكثر.. هو هبة الاهلي.. فكل ما تهدونه قليل.. يستحق اكثر واكثر.

قبل امشي:

أتقدم بخالص العزاء لأسرة الجبرين في وفاة الدكتور خالد الجبرين، فقد كان مثلا أعلى لجيل كامل من الشباب. أسأل الله أن يغفر له ويسكنه الجنة إنه على كل شيء قدير.

*نقلاً عن الرياضية السعودية