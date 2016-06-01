نهاية أفضل للزعيم

تتواصل الأفراح والاحتفالات في البيت الجزراوي بمناسبة فوز الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخه، ليكون اللقب الغالي أفضل تتويج لمسيرة الفورمولا في موسم لم يكن بمستوى الطموح، ابتعد فيه الفريق عن المنافسة على الدوري وودع البطولة الآسيوية مبكراً من دوري المجموعات، ولكن الإصرار والجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهازان الفني والإداري في البطولة الأغلى أعاد فورمولا العاصمة إلى مساره الصحيح، عندما تفوق على الملك الشرقاوي ثم فرسان الأهلي وأخيراً الزعيم العيناوي، والفوز بآخر وأغلى ألقاب الموسم بعد ذلك المشوار الحافل، يمثل أفضل تتويج للفريق الذي اجتهد وعرف طريق الكأس.

الزعيم العيناوي يستحق التهنئة كذلك بعد ذلك الكفاح الطويل طوال الموسم، وكان قريباً من تحقيق اللقب السابع له، قبل أن يتدخل القدر ويقف الحظ سداً منيعاً أمام رغبة الزعيم، الذي فعل كل شيء وقاتل على كل الجبهات محلياً وخارجياً، ولكن المستديرة كانت لها كلمة الفصل، عندما أدارت ظهرها للفريق البنفسجي. وتدخلت ضربات الحظ الترجيحية لتحسم الموقف ولتمنح اللقب للجزيرة، في ليلة كان فيها الكل فائزاً بكأس القائد.

آخر الكلام

المباريات النهائية لا تحكمها الحسابات التنافسية، بل تحسمها الظروف والمواقف والتوفيق .. فألف مبارك لفخر العاصمة وحظ أوفر للزعيم الذي كان يستحق نهاية أفضل.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية