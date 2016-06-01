هل لايزال العراق "عربيا"؟!

لا يهدف هذا المقال الشأن السياسي العراقي الداخلي وكيف يواجه هذه الأيام عراقي الجنوب أخاه ابن الفلوجة في الأنبار، وهذا محل جدل كبير خصوصا واسم "داعش" الإرهابي في الوسط، لكنه يتطرق إلى قضية رياضية ترتبط بالقضايا الاجتماعية ارتباطا وثيقا وهي اختيار عراق "العروبة"! ملاعب طهران "الفارسية" للعب أمام فرق عربية أخرى ذنبها أنها لا تشعر بالأمان الكافي في إيران والشواهد على ذلك كثيرة.

قبل ثلاثة أيام تُوج نادي ذوب آهن أصفهان بلقب بطولة كأس إيران لكرة القدم بعد فوزه على نادي استقلال طهران بركلات الترجيح في المباراة النهائية بملعب مدينة المحمرة (خرمشهر) جنوب غربي إيران بحضور عشرين ألف متفرج، المدينة العربية التي لا تبعد عن البصرة العراقية سوى أميال قليلة. قال المعلق الإيراني أثناء البث الحي على "القناة الثالثة" أن المباراة انتهت دون أي مشكلة أمنية رغم أن الملعب لا يبعد عن الحدود العراقية سوى حوالي عشرة كيلومترات وعن مدينة البصرة أربعين كيلومترا".

هذا الكلام يوضح أنه كان الأجدر بالمسؤولين العراقيين رفقة الجمهور العراقي أن يختاروا مباريات منتخبهم في تصفيات كأس العالم بمدن حدودية مثل المحمرة أو الأهواز المدينة وهما مدينتان عربيتان خصوصا وإن إيران باتت تجري مباريات مهمة مثل نهائي بطولة الكأس في تلك المدن دون أي مشاكل أمنية حسب ما صرح المعلق الإيراني، ومن خلال ذلك يتسنى للجمهور العراقي الذي يعشق منتخبه الحضور بكثافة وتشجيع فريقهم الوطني أمام أي فريق آسيوي آخر لاسيما أن هناك رغبة لدى بعض أعضاء الاتحاد العراقي في اختيار مدينة الأهواز وهي ايضا لا تبعد سوى أميال عن المدن العراقية وفيها ملعب يحتوي على خمسين ألف مقعد بمواصفات عالمية وأجواء تشبه إلى حد كبير أجواء المدن العراقية، لكن يبدو أن الجهات الأمنية الإيرانية أوشت لمثيلتها العراقية بتفضيل طهران على المدن الأهوازية على الحدود العراقية.

رغم ذلك يبقى الأردن هو البلد الأفضل لاستضافة المنتخب العراقي حسب معطيات كثيرة، حيث تعم مدنه بالجالية العراقية الكبيرة بسبب ما يشهده العراق من أزمات مستمرة، كما أن المنتخب العراقي تعود على الأجواء الأردنية وملاعبها الرياضية منذ أن فرض الفيفا عليه قراره باللعب خارج العراق. هذا إن كانت لدى الاتحاد العراقي نية لتفويت الفرصة على الإعلام الإيراني، لاسيما المواقع الرسمية بما فيها المواقع السياسية التابعة لسياسات النظام، حيث يستغل إصرار العراق على استضافة طهران لمباريات منتخبها في تمزيق الأخوة العربية، حتى إن كان ذلك على حساب الرياضة رغم أن أمر المنتخب السعودي قد حسم وأن العراق سيواجه الأخضر خارج إيران حسب قرار الفيفا.

*خاص بالعربية.نت - رياضة