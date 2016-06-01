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1 يونيو 2016

الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016
الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016
الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016
الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016
الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016
الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016
الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016
الأربعاء 24 شعبان 1437 هـ - 01 يونيو 2016

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