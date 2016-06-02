أسوأ رئيس في الدوري السعودي

"لا يمكن الاختباء إلى الأبد"، حيث تشمل المقولة الإنجليزية رؤساء الأندية السعودية الذين يعتقدون أن في نهاية الموسم ستكون صفحة الماضية مطوية، ومعها يمكن إطلاق الوعود من أجل موسم جديد تتحقق فيه البطولات والأهداف. ولكنه اعتقاد خاطئ لأن المشجعين ببساطة يستمرون في طرح الأسئلة حول مدى سلامة القرارات الإدارية ومعها قد يتوقف الدعم الجماهيري في حال ارتكاب المسؤول أخطاءً فادحة.

وهذا بالطبع لا يشكل أية ضغوطات على الرؤساء الراحلين أو الباقين طالما أن الهيئة العامة للرياضة لا تحاسب على الأخطاء إلا في حالات استثنائية.

إن رئيس النصر فيصل بن تركي يتصدر قائمة الرؤساء السيئين أداءً هذا الموسم، فقد أخفق برفقة معاونيه في اتخاذ قرارات صحيحة، بعدما غيّر الإدارة الفنية للفريق الأول أربع مرات وخاض المباريات بـ6 محترفين، وليس هذا فحسب بل إن البطل السابق احتل ثامن الترتيب في النهاية، فضلا عن توقيت استقالة الأمير فيصل قبل نهائي كأس الملك بأيام قليلة، ما أسفر عن حملة بيانات أربكت استعدادات الفريق وباعتراف القائد حسين عبد الغني.

يليه رئيس الاتحاد إبراهيم البلوي الرجل الذي أطلق برفقة شقيقه الشرفي منصور، حملة ضخمة في سبيل توقيع عقود رعاية النادي وبقيمة تصل إلى 100 مليون ريال.

ولكن مؤخراً اتضح أن المبلغ لم يصل حتى إلى الربع. ولاحقاً تم اقتراض 45 مليونا من أحد البنوك التجارية. فيما تتواصل الأخطاء الإدارية الصفراء بعد مهاجمة اللاعبين أمام الملأ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط فشل ذريع في تجديد عقود نجوم الفريق.

قد يكون من الصعب إلقاء اللوم على رئيس الأهلي مساعد الزويهري، لاسيما بعد تحقيق فريقه (الثنائية التاريخية)، ولكن رجل العقارات ارتكب أخطاء جمة حينما أبعد مروان دفتردار وباسم أبو دَاوُدَ من إدارة الكرة مبكراً ومن ثم صحّح الخطأ باستعادة طارق كيال في الوقت القاتل. أيضاً طريقة المفاوضات مع أسامة هوساوي كانت بدائية حيث خلت من مهلة رسمية ينتهي معها العرض الأخضر وهو ما جعل موقف النادي ضعيفاً أمام المدافع الدولي الذي أعلن رحيله البارحة. ويبقى السؤال المهم: لماذا لم تستطع خزينة الأهلي تسديد مستحقات عبدالشافي للزمالكاوية حتى الآن؟

يبدو أن رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج يدير فريقه على الطريقة البيروقراطية والتي كانت تجدي نفعاً قبل 10 أعوام، حيث لم يتجاوز طموح فريقه العنابي المركز السابع منذ صعوده موسم 2010. وهنا أشير إلى سبب مهم إذ تم تغيير الرباعي الأجنبي دفعة واحدة في سوق الانتقالات الشتوية وبمجموع 8 لاعبين في الموسم المنصرم، ومن البديهي أن السيناريو سوف يتكرر الموسم المقبل في حال استمرار نفس الاستراتيجية.

تصريح رائع أطلقه رئيس نادي هجر سامي الملحم قال فيه: "لا توجد علينا ديون إطلاقاً". ولكن أحياناً تكون الديون مفيدة خصوصا وأن الفريق الشرقي تذيل ترتيب المسابقة وغادر المسابقة هابطاً؛ والآن بات على الإدارة بناء فريق جديد والمنافسة والصعود به مجدداً وإلا فإن الظلام دامس في دوري الدرجة الأولى.

لقد لعب نجران بعيداً عن أنصاره هذا الموسم وخاض مبارياته بين استاد الشرائع والملعب الجوهرة، بينما ترأس الرائد رجلان ضمن فوضى إدارية تأثر بها الفريق الأول، فيما فاز الأمير نواف بن سعد مع الهلال ببطولتين بدا شكلهما مقبولاً حالياً، وفي المجمل العام حققت أندية التعاون والفتح والخليج الوحدة والقادسية نتائج جيدة، وهذا يجعل رؤساء تلك الأندية في منزلة ما بين الرضا والسخط بشكل متفاوت.

ويبقى رئيس الشباب عبد الله القريني وحيداً بعدما مسح إخفاقات الموسم الفائت بالتعاقد مع المدرب سامي الجابر في خطوة ذكية على المدى القصير فقط.



*خاص بالعربية.نت - رياضة