التعاون السعودي يتعاقد مع المدرب الهولندي كالزيتش

أعلن نادي التعاون السعودي اليوم الخميس التعاقد مع الهولندي داريو كالزيتش، لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي خلفاً للبرتغالي جوميز، لمدة سنة مع أولوية التجديد، وتمت مراسم التوقيع في مدينة إسطنبول التركية.

وقال نادي التعاون عبر موقعه على الإنترنت إن التوقيع مع المدرب البالغ من العمر 47 عاما، يتم بدعم من المجلس التنفيذي بالنادي والعضو الداعم تركي آل الشيخ، حيث استمرت المفاوضات بين الجانبين حوالي شهرين، تابع خلالها المدرب عدداً من مباريات الفريق وتم اطلاعه على الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة النادي مؤخراً.

وبدأ داريو كالزتش حياته التدريبية مدرباً لفريق جرافشاب الهولندي تحت 20 سنة من 2006 حتى 2008، وتم تصعيده للفريق الأول حتى عام 2009 ليكون مساعد مدرب الفريق الأول بنادي جرافشاب، ليتم تنصيبه مدرباً للفريق اعتباراً من 2009 حتى 2011.

وانتقل داريو بعد ذلك لتدريب زولته فاريجيم البلجيكي لموسم واحد من 2011 حتى 2012، ومن 2012 إلى 2013 عمل مدرباً لفريق ستوك بورت الإنجليزي، ليعود بعدها إلى هولندا من بوابة فريق أيندهوفن حيث درب الفريق الثاني هناك من 2013 إلى 2015، ثم انتقل إلى نادي رودا الهولندي من 2015 حتى 2016.