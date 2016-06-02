الجزائر تفوز على سيشل وتتأهل إلى كأس الأمم

تأهلت الجزائر إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2017 في الغابون بفوزها 2-صفر خارج ملعبها على سيشل في مباراتها قبل الأخيرة بالتصفيات اليوم الخميس.

وكانت الجزائر بطلة افريقيا عام 1990 بحاجة لنقطة واحدة لضمان تأهلها في صدارة المجموعة العاشرة ورفع الفوز رصيدها إلى 13 نقطة من خمس مباريات بفارق ثماني نقاط عن اثيوبيا صاحبة المركز الثاني وتسع عن سيشل بينما تتذيل ليسوتو الترتيب.

وباتت الجزائر ثاني فريق يتأهل للنهائيات التي تستضيفها الجابون في يناير كانون الثاني بعد المغرب التي ضمن تأهله في الجولة الماضية في مارس آذار.

وهزت الجزائر الشباك بواقع هدف في كل شوط عبر ياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي - وهو هدفه الدولي الأول - في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع سيشل.

وأضاف العربي هلال سوداني الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعدما قابل كرة عرضية في الشباك.

وكاد سوداني يضيف هدفا ثالثا في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن محاولته ارتدت من القائم.

وتلعب الجزائر - التي لعبت بدون رياض محرز وياسين براهيمي وإسلام سليماني - في الجولة الأخيرة في سبتمبر أيلول ضد ليسوتو التي تلتقي مع اثيوبيا يوم الأحد.