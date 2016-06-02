حمد اليامي مدرباً لحراس المنتخب السعودي

اختارت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم المدرب حمد اليامي مدرباً لحراس المنتخب الوطني الأول، وعينته كذلك منسقا فنيا لإدارة حراس المرمى في اللجنة ومسؤولاً عن تطوير حراس ومدربي حراس المرمى.

ويعد المدرب، حمد اليامي مدربا متخصصا في تدريب حراس المرمى في المملكة ومعتمدا من الاتحادين السعودي والآسيوي، ومحاضرا معتمدا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقد صرح المدير الفني للاتحاد رئيس اللجنة الفنية، يان فان وينكل عن هذا الأمر قائلاً: "تعيين حمد اليامي خطوة هامة لتطوير حراس المرمى ومدربي الحراس"، مضيفاً: "لسوء الحظ، يوجد في المملكة عدد كبير جداً من مدربي حراس المرمى غير مؤهلين ممن ليست لديهم الخبرة العملية، وهذا أمر غير مقبول، لهذا سيقوم حمد اليامي بتطوير نظام لاعتماد مدربي حراس المرمى، وبالنسبة لجميع مدربي الحراس يجب أن يكونوا حاصلين على دورة المستوى الأول في تدريب حراس المرمى المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأن يكون لديهم خبرة في التدريب على أعلى مستوى ، وهذا الأمر سيفيد كثيراً كرة القدم السعودية أنديةً ومنتخبات".

من جهته، قال المدرب حمد اليامي: "أشكر رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أحمد عيد واللجنة الفنية بالاتحاد ممثله في يان فان وينكل ومدرب منتخبنا الوطني الأول بيرت فان مارفيك على تعييني مدرباً لحراس المنتخب السعودي الأول ومنسقاً لمدربي حراس المرمى في اللجنة الفنية، فهذه مسؤولية وثقة كبيرة وإن شاء الله سأعمل على تحسين وتطوير حراس ومدربي حراس المرمى السعوديين من خلال الدورات التخصصية والتطويرية وإقامة ورش العمل والمؤتمرات الفنية العلمية، وأيضا وضع الأنظمة المناسبة التي ستساعد بمشيئة الله زملائي مدربي الحراس في إيجاد فرص أكثر لعمل في الأندية".