روني يدعم راشفورد قبل البطولة الأوروبية

أظهر وين روني قائد انجلترا دعمه للمهاجم الصاعد ماركوس راشفورد زميله في مانشستر يونايتد من أجل ترك بصمة في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 التي تنطلق في فرنسا الأسبوع المقبل.



وقال روني في مؤتمر صحفي بعد مران اليوم الأربعاء "الطريقة التي أدى بها في نهاية الموسم كانت مذهلة حقا بالنسبة للاعب في سنه."



وأضاف روني (30 عاما) والذي خاض مباراته الدولية الأولى وعمره 17 عاما وسيقود انجلترا أمام البرتغال غدا الخميس في اخر لقاء ودي قبل النهائيات "أظهر راشفورد قدراته في أول مباراة له مع انجلترا.



"قدم أعلى مستوى... وسيكون دوره ايجابيا حقا معنا."



وأصبح راشفورد (18 عاما) أصغر لاعب يسجل هدفا لانجلترا في مباراته الأولى خلال الفوز 2-1 على استراليا يوم الجمعة الماضي باستاد الضوء.



وجاء الهدف بعد 138 ثانية فقط من المباراة رقم 19 في مسيرة راشفورد الاحترافية.



وقال روي هودجسون مدرب انجلترا إن الأمر كان يتعلق باصطحاب مهاجم إضافي أو لاعب وسط في التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا وليس لأن راشفورد تألق في اللقاء الأخير.



وأضاف "بالتأكيد لم يكن الأمر متعلقا بأننا سنشرك راشفورد في تلك المباراة واذا أبلى بلاء حسنا فسنضمه. واذا لعب بشكل سيء لن نضمه.



"الأمر يتعلق بالتوازن في التشكيلة... وليس لاعب ضد آخر في نفس مركزه."

