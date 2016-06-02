غوميز يؤكد: مهمة أهلاوية صعبة تنتظرني

كشف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للأهلي هو من رشحه لتدريب الفريق، مؤكدًا أنَّ مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق.

وعبر جوميز عن سعادته بتدريب الأهلي خلال مؤتمر صحفي اليوم قائلًا: "أشكر الجميع وأنا سعيد للغاية بالتواجد على رأس الإدارة الفنية لفريق كبير وعريق مثل الأهلي، وأشكر كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق على ترشيحه لي للإشراف الفني على الفريق وبيننا علاقة قوية".



وعلل أسباب صعوبة تدريب الفريق بقوله: "الأهلي بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، وهو ما يصعّب من المهمة في الموسم المقبل، وطموحاتنا كبيرة مع الفريق".

وطمأن البرتغالي جماهير الفريق على أنه سيستكمل ما تم بناؤه الموسم الماضي موضحًا: "سنعمل على الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، وسنحاول الإعداد جيدًا للموسم المقبل من أجل تحقيق البطولات وهذا هو هدفي الأول".

وأردف: "لكل فريق في الدوري طريقة لعب مختلفة وسنحاول تطبيق طريقة اللعب الأنسب للفريق وللعناصر الموجودة".

وأوضح جوميز برنامج المرحلة المقبلة بقوله: "سيكون هناك اجتماع مع المشرف العام على الفريق الكروي الأول طارق كيال للتخطيط لمعسكر إعداد الفريق للموسم المقبل، وب داية المعسكر سيكون في الثالث من شهر شوال المقبل للاستعداد للموسم الجديد والذي سيبدأ بمباراة كأس السوبر".

وشدد المدرب البالغ من العمر 46 عامًا على أن العمل في النادي سيكون جماعيًا، مشيرًا إلى أنه أتى بجهازه الفني المعاون الذي عمل معه في فريق التعاون ما عدا مدرب حراس المرمى.

ونفى جوميز ما تردد بشأن مطالبته بالاستغناء عن المصري محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق وقال: "محمد عبد الشافي أفضل ظهير أيسر في الدوري السعودي الموسم الماضي، ونمتلك لاعبين أجانب مميزين".

وأتم: "لديّ 22 عامًا بعالم كرة القدم وتعاملت مع لاعبين دوليين وسنحاول تقديم الإضافة الفنية للفريق في المستقبل".