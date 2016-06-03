أوراق.. آخر الموسم

(1)

خسر الوسط الرياضي مؤخرا رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي الذي قدم نفسه من موقعه القيادي بصوره متميزة .. حضورا ودعما .. أتطلع كمتابع .. أن يكون (غياب) النصراوي المخلص فيصل بن تركي (ظهورا) له في موقع قيادي آخر .. رئيسا لاتحاد كرة القدم السعودي القادم (مثلا).

(2)

كواك .. اللاعب الكوري الجنوبي .. والمدافع الصلب في الهلال (وبصرف النظر عن قناعات الآخرين) سيكون مكسباً كبيرا جدا لأي ناد سيستقطبه في دوري جميل في حال فك الهلال الارتباط معه.

(3)

متى نشاهد ونرى مرفقا رياضيا يحمل اسم خالد الفيصل .. أو سلطان بن فهد .. أو نواف بن فيصل .. لنكن أوفياء مع رموزنا الرياضية .. ورجالاتنا القيادية.

(4)

برنامج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الإعدادي والمقرر إقامته في مدينة سالزبورج النمساوية في الأول من سبتمبر المقبل لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا سوف يربك استعدادات الأندية للموسم الجديد .. خصوصا في استعدادات فريق يضم المنتخب 9 من لاعبيه كالأهلي.

(5)

الكشف الطبي الشامل الدوري على اللاعبين أصبح مطلباً هاما جدا لضمان جاهزية اللاعبين وتقديم مستويات بحجم قوة المنافسات والأحمال التدريبية العالية.

(6)

دعوة واستدعاء .. علي عواجي.. عبدالرحمن العبيد.. ماجد النجراني.. عبدالله آل عراف.. محمد آل فتيل.. لمعسكر المنتخب المقبل.. تعكس روح التجديد في المنتخب.. التجديد الذي يفضي في النهاية لنتائج إيجابية.

السوبر السعودي الرابع الذي سيجمع الأهلي بالهلال في ملعب (لوفتس روود) بلندن في 8 أغسطس المقبل الموافق 5 ذو القعدة قد يكون الفرصة الأخيرة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي قبل انتهاء دورتهم الانتخابية.. ودخول وانتخاب مجلس إدارة جديد.

(8)

(الآسيوي) يليق بك .. هذا هو اللفظ الجديد لنادي التعاون بعد المستويات العالية التي قدمها (سكري القصيم) في هذا الموسم والذي حقق فيه التعاون مركزا متقدماً منحه حق اللعب في الملحق الآسيوي.

(9)

رئيس النادي الأهلي مساعد الزويهري هو رئيس النادي الوحيد الذي لا يجلس في دكة الاحتياط ويضايق اللاعبين البدلاء.. ويترزز بصفة (مترجم) أو (معالج) في (سكورشيت) المباراة، من يريد أن يبحث عن (أبوهليل) يجده في المقصورة الرئيسية.

(10)

صنف من ضيوف البرامج الرياضية يتحدثون ليس بفكر وعقلية (الإعلامي) الذي يجب أن يساهم في تثقيف وتنوير المشاهدين.. بل يتحدث بفكر وعقلية (المشجع المتعصب).



*نقلا عن الرياضية السعودية