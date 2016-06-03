إنكلترا تتغلب على منتخب البرتغال بهدف وحيد

حقق منتخب انكلترا لكرة القدم فوزا باهتا على نظيره البرتغالي 1-صفر في مباراة دولية ودية اقيمت على ملعب ويمبلي اليوم الخميس.

وتأتي المباراة في اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس اوروبا 2006 التي تنطلق في 10 الحالي في فرنسا.



وسجل مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينغ هدف المباراة الوحيد اثر تمريرة عرضية من رحيم سترلينغ تابعها برأسه داخل الشباك البرتغالية.



وللمرة الاولى، اشرك المدرب روي هودجسون الثلاثي الهجومي المؤلف من القائد واين روني وهاري كاين هداف الدوري الانكليزي ووصيفه جيمي فاردي، في حين غاب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو الذي حصل على راحة اضافية بعد خوض نهائي دوري ابطال اوروبا السبت الماضي.



واتسمت المباراة بالبطء طوال الشوط الاول، وكانت اخطر فرصة لانكلترا من تسديدة قوية لكايل ووكر الذي تابع كرة "طائرة" من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الايمن (30) بعد ان سبقه روني بكرة رأسية تصدى لها الحارس بسهولة (22).



وطرد الحكم مدافع البرتغال برونو الفيش بعد لعبة خطرة ورفع القدم الى مستوى رأس هاري كاين ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



واثر هجمة منسقة وصلت الكرة الى روني الذي مررها باتجاه كاين فسددها الاخير زاحفة سيطر عليها بسهولة حارس البرتغال (38).



وكان سيناريو الشوط الثاني مماثلا للاول حيث تميز بالايقاع البطيء قبل ان يحسم سمولينغ الامور في مصلحة فريقه قبل نهاية المباراة باربع دقائق.



وتلعب انكلترا في النهائيات في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات روسيا وويلز وسلوفاكيا، في حين تلعب البرتغال في المجموعة السادسة الى جانب النمسا وايسلندا والمجر.