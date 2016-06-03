علي مبخوت نجم الخليج

لم يخيّب الهداف المبدع علي مبخوت ثقة كثيرين استغربوا عدم وجود اسمه ضمن جوائز دوري الخليج العربي، وجاء رده بليغاً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بـ «هاتريك» في مرمى الأهلي نقل الجزيرة إلى النهائي، ثم سجل هدف السبق في مرمى العين من ركلة جزاء احتسبت له، قبل أن يهدر أول ركلة ترجيحية إلى أن تصدى علي خصيف لركلة عيناوية وتوازنت القوى ركلة بأخرى، ليظفر فخر أبوظبي بالكأس.

وفي هذا السياق، ارتكزت عوامل المطالبين إلى تألقه في دوري الخليج العربي بـ 23 هدفاً، وصيفاً للأرجنتيني تيغالي بـ 25 هدفاً، متفوقاً على الكثير من الأجانب، أضف إلى ذلك تألقه مع المنتخب الإماراتي.

ومقارنة بدوري المحترفين السعودي والقطري، فقد سيطر الأجانب على دوري عبداللطيف جميل. الأقرب سعودياً كان لاعب الوسط عبدالمجيد الرويلي رابعاً بـ 16 هدفاً، بعد السوري عمر السومة 27 هدفاً، وريفاس 19، وإداواردو 14.

وفي دوري نجوم قطر جاء مشعل عبدالله (37 عاماً) الثاني مكرراً بـ 18 هدفاً متساوياً مع البوركيني يحي كيبي، وقبلهما (البرازيلي – جنسية قطرية) تاباتا والمغربي عبدالرزاق حمد الله، وكلاهما 21 هدفاً.

وبالتالي، يستحق علي مبخوت نجومية الأفضل خليجياً ونجم الموسم محلياً.

بقي أن أستشهد برأي الهولندي مدرب الجزيرة تين كات، وأنه غيّر مهام علي مبخوت من الأطراف إلى العمق لتميّزه تهديفاً.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية