كانيدا لـ"العربية": لم استلم مستحقاتي.. والخسارة آلمت الجميع



كشف الإسباني راؤول كانيدا، مدرب فريق النصر السابق، الكثير من التفاصيل حول علاقته المنتهية بالنادي السعودي بعد نهاية كأس الملك والذي كسبه أهلي جدة 2-1، فيما أكد المدير الفني عدم استلامه المخالصة المالية مع الإدارة مع وجود عروض تدريب أوروبية.

وقال كانيدا في مقابلة خاصة مع "قناة العربية": "الجميع يعرف ان هذه التجربة تنقسم الى قسمين، اول جزء اشتغلت فيه وامضيت أوقات صعبة وعدت الى الجزء الثاني وكان وقت الفريق على وضع صعب، كنا على مقربة للفوز امام منافسنا ولكن للأسف لم نحقق ذلك وهو أمر يتعلق بتحقيق الأهداف، كانت لدينا فرصة لتحقيق الفوز وهذا ما قمت به".

وعن سبب عودته إلى النصر مجدداً: "ادركت ان هناك لاعبون مميزون، ولاعبون لهم تجربة طويلة وطلبوا مني مساعدتهم والعودة لأنه يصعب على الإنسان رفض طلب كهذا خصوصا وان اللاعبين من طلبوا".

وحول اختلاف التجربتين، قال كانيدا: "التجربة اختلفت، عندما تمت اقالتي كان الوضع مختلف وكان النادي في مرتبة افضل وحينما عدت كان النادي في مرحلة سيئة، النجاح يمكن أن يأتي ويمكن أن لا يأتي، بعد موسمين فاز الفريق فيهما باللقب جاءت أوقات صعبة ولكن أؤكد أن لاعبو النصر مميزون وسوف يمنحون المزيد من الألقاب ولا أتذكر فريقا سعوديا حقق لقبين متتاليين وهذا مسألة صعبة للغاية وربما يمكن تحقيقه من خلال لاعبون مميزين فقط".



وتحدث راؤول عن المباراة النهائية قائلاً: "الجميع تابع المباراة ولعبنا بطريقة ممتازة في الشوط الثاني وصعبنا المهمة على الفريق الاهلي، اتاسف لأننا لم نحقق االفوز بكأس الملك وحدث ما حدث، الأمر مؤلم للغاية بعد الخسارة واتاسف لجماهير النصر لأنهم لم يفوزوا بالكأس".

وأشار إلى السومة بقوله: "الواضح ان السومة احدث الفارق وسجل من فرص لا يستطيعون لاعبون اخرون اغتنامها، لو الهلال والاتحاد كان لديهم السومة لفازوا بالبطولة:.

وعن علاقته مع الرئيس المستقيل فيصل بن تركي: "لم يكن هناك حديث مع رئيس نادي النصر وكلنا كنا نشعر بالحزن الشديد لأن فيصل بن تركي سوف يترك النادي ولكني متأكد تماما انه سجل حقبة من الذهب خلال هذه السنين، فترة رئاسته سوف تكون في الأذهان لفترة من الزمن".

