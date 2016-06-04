إصابة فيرمايلن تزيد من محن المنتخب البلجيكي

يواجه منتخب بلجيكا لكرة القدم، الذي يفتقد في كأس أوروبا 2016 أربعة مدافعين بسبب الإصابة، محنة جديدة بعد إصابة مدافع آخر هو توماس فيرمايلن، حسب ما أعلن المدرب مارك فيلموتس اليوم الجمعة في غنت.

وأوضح فيلموتس ان مدافع برشلونة بطل اسبانيا اضطر الى مغادرة الحصة التدريبية بعد 35 دقيقة بسبب انكماش عضلي.

ولن يخوض فيرمايلن المباراة الودية ضد النروج بعد غد الاحد في بروكسل، ولا حتى مروان فلايني وتوماس مونييه ويانيك كاراسكو لاصابات متفاوتة.

وفي مثل هذه الظروف، فان فيلموتس سيعتمد على تشكيلة دفاعية غير مسبوقة مؤلفة (من اليمين الى اليسار) من لوران سيمان وتوبي الدرفيريلد ويان فرتونغن وجوردان لوكاكو.

وكان فيلموتس اعلن تشكيلته الى النهائيات من دون اربعة مدافعين اساسيين هم فنسان كومباني (مانشستر سيتي الانكليزي) ونيكولاس لومبارتس (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وديدريك بوياتا (سلتيك الاسكتلندي) وبيورن انغلز (كلوب بروج).

وتلعب بلجيكا في كأس اوروبا ضمن المجموعة الخامسة الصعبة نسبيا مع ايطاليا وجمهورية ايرلندا والسويد.

وستكون المباراة الاولى لها هي المحك حيث ستواجه ايطاليا في 13 حزيران/يونيو في مدينة ليون.