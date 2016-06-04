المغرب وليبيا يتعادلان في تصفيات الأمم الإفريقية

تعادل المنتخب الليبي لكرة القدم مع ضيفه المغربي 1-1 اليوم الجمعة على ملعب رادس في تونس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 المقررة نهائياتها في الغابون.

وكان المنتخب المغربي البادىء بالتسجيل وفي طريقه الى الفوز الخامس على التوالي عندما تقدم بهدف قائد موناكو الفرنسي نبيل درار في الدقيقة 36 بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية، لكن سند الورفلي ادرك التعادل بضربة رأسية اثر ركلة حرة جانبية (90+1).

وعزز المنتخب المغربي حامل اللقب عام 1976 والذي كان اول المتأهلين الى العرس القاري منذ الجولة الرابعة، موقعه في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 4 نقاط لليبيا التي حققت التعادل الاول في التصفيات مقابل فوز واحد و3 هزائم فبقيت في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام ساو تاومي وبرنسيب التي تستضيف الرأس الاخضر الثانية (6 نقاط) غدا السبت في ختام الجولة الخامسة.

ويتأهل الى النهائيات المنتخبات صاحبة المركز الاول وافضل منتخبين وصيفين في المجموعات الـ13 باستثناء المجموعتين السابعة التي انسحبت منها تشاد والتاسعة التي تضم الغابون.