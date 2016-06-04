صيانة كاملة في أرضية الملعب الجوهرة

يخضع ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة "الجوهرة" إلى صيانة كاملة، بعد انتهاء المنافسات المحلية، حيث شهد الملعب احتضان كأس خادم الحرمين للأندية الأبطال، نهاية مايو الماضي.

وأفاد الحساب الرسمي للمدينة الرياضية عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "بتوجيه من الرئيس العام لهيئة الرياضة بدأت إدارة المشاريع بمعالجة مشاكل أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية والمتعاقدة مع شركة (CRL)".

وأشاروا إلى أن الملعب سيخضع خلال المشروع، لمعالجة نظام الري، وتصريف المياه وتغيير التربة، وزرع الملعب من جديد".

وأضاف مسؤولو المدينة: "تعتبر شركة CRL من الشركات المتخصصة في هذا المجال وأشرفت على العديد من الملاعب في كأس العالم".