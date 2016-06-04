مصداقية التوثيق على المحك

الاتحادان الدولي والآسيوي يطلبان من كل الأعضاء تنظيم بطولتين رئيسيتين الدوري والكأس ويتركان حرية التسمية والتنظيم للاتحاد المحلي، وكل دول العالم تنظم بطولتين دوري وكأس وتركيز الجميع يكون على الدوري، فبالمنطق أن الشؤون الرياضية عندما نظمت بطولتين كانتا دوري وكأس وليس من المنطق أن تكونا بطولتي كأس، والغريب أننا نقر بطولات الكأس من عام 1377 ونرفض إقرار بطولات الدوري، أما بالمستندات فوزارة الداخلية ممثلة في الشؤون الرياضية تقول إن بطولات الدوري بدأت عام 1377 تحت مسمى دوري كأس جلالة الملك المعظم وكذلك توق لوزارة الإعلام ممثلة في التلفزيون والقول يتطابق مع ما ذهب إليه شيخ الرياضيين عبد الرحمن بن سعيد ـ رحمه الله ـ مؤسس الشباب والهلال، ولمن يقول إن البدايات كانت ضعيفة ولم تشارك كل المناطق فنظرة واحدة إلى بطولات كأس العالم تكفي حيث لم يشارك في أولاها سوى 13 منتخباً وإذا ما كنا سننتظر فلننتظر الشمالية والجنوبية وغيرهما، إن مصداقية لجنة التوثيق على المحك إذا ما ذهبت لغير هذه الحقائق الدامغة.

*نقلا عن الرياضية السعودية