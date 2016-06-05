برازيل دونغا تنجو من الإكوادور بتعادل سلبي‏

استهل المنتخب البرازيلي مسيرته في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2016) بتعادل سلبي مع نظيره الإكوادوري في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وتقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما وبفارق نقطتين خلف بيرو الذي افتتح مباريات المجموعة بفوز صعب 1 / صفر على هاييتي.

وعانى المنتخب البرازيلي من غياب العديد من لاعبيه عن قائمة الفريق في هذه البطولة بسبب الإصابات إضافة لغياب نجمه الأول نيمار دا سيلفا الذي تابع المباراة من المدرجات لرفض برشلونة الإسباني مشاركته في بطولتين مع المنتخب البرازيلي خلال صيف هذا العام، حيث فضل اللاعب المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 خلال أغسطس المقبل.

ورغم غياب العديد من عناصره الأساسية واعتماد على لاعبي الصف الثاني، خرج المنتخب البرازيلي بنقطة التعادل من هذه المباراة بعدما تفوق على منافسه في معظم أحداث الشوط الأول.

وفي المقابل، حرم الحكم المنتخب الإكوادوري من فرصة الفوز عندما ألغى هدفا للفريق في الشوط الثاني، مشيراً إلى خروج الكرة من الملعب قبل وصولها للمرمى.