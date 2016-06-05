فرنسا تهزم أسكتلندا بثلاثية نظيفة

سجل المهاجم اوليفييه جيرو هدفين وقاد منتخب فرنسا الى الفوز على ضيفه الاسكتلندي 3-صفر السبت في ميتز في اطار استعدادات الاول للمشاركة في كاس اوروبا 2016 التي يستضيفها من 10 حزيران/يونيو الى 10 تموز/يوليو.

وسجل جيرو مهاجم ارسنال الانكليزي اول هدفين (8 و35)، قبل ان يعزز زميله في ارسنال المدافع لوران كوسيلني الارقام (40).

وكانت فرنسا فازت على الكاميرون 3-2 الاثنين الماضي في نانت.

وتخوض فرنسا المتوجة باللقب الاوروبي عامي 1984 و2000، نسخة 2016 في المجموعة الاولى التي تضم ايضا رومانيا وسويسرا والبانيا.

وتواجه رومانيا في المباراة الافتتاحية للبطولة على "استاد فرنسا" في ضاحية سان دوني الباريسية.