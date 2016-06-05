محلي .. خليجي .. عربي

هل تساهم قوة شخصية المدرب سامي الجابر في نجاحه في مشواره التدريبي الجديد مع فريق الشباب خصوصاً أنه هذه المرة لن يتعامل مع إدارة ترأسها شخصية اعتبارية ذات نفوذ قد يعيق العمل الفني؟

ـ سرعة تعاقد إدارة نادي التعاون مع مدرب بديل للبرتغالي جوميز يدل على أمرين.. أولهما أن إدارة النادي كانت متأكدة من رحيل المدرب منذ فترة ليست بالقصيرة..

ـ الأمر الثاني هو أن إدارة التعاون أثبتت نجاحها عندما بادرت (مبكراً) للبحث عن بديل جوميز والدليل أنها أعلنت البديل بعد 24 ساعة فقط من فسخ عقد المدرب ما يعني أنها بدأت في وقت مبكر البحث عن البديل الذي نتمنى أن يكون في مستوى جوميز أو أفضل منه لنواصل الاستمتاع بكرة قدم التعاون..

ـ بعيداً عن فرص نجاح جوميز مع الأهلي من عدمها فإن (انتهاء) الاتفاق المبدئي بين المدرب البرتغالي وإدارة النصر (المستقيلة) يكشف غياب العمل المؤسساتي في كل أنديتنا وليس في النصر فقط..

ـ قال رئيس النصر (المستقيل) الأمير فيصل بن تركي أنه اتفق مع جوميز (مبدئياً) على تدريب النصر لكن الاتفاق (سقط وانتهى) بمجرد استقالة الإدارة..

ـ هل المدربون يتعاقدون مع أشخاص أم كيانات..

ـ نكرر كثيراً غياب العمل المؤسساتي والتكاملي.. بمعنى أن الإدارة الجديدة تبدأ من (جديد) وليس من حيث انتهت سابقتها والدليل موضوع التعاقد مع جوميز..

ـ جميل أن تهتم لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتوقيت مباراتي ملحق الصعود والهبوط في الموسم المقبل بحيث يكون انتهاء دوري جميل ودوري الدرجة الأولى في فترة متقاربة تلافياً لتوقف طويل يضر بفريق الدرجة الأولى مثلما حدث هذا الموسم لفريق الباطن..

ـ أؤمن بأن التجارب في المرة الأولى تخضع للتقييم ولذلك حرصت لجنة المسابقات على اتخاذا هذا القرار..

ـ واستمراراً للعدالة والإنصاف أتمنى أن يتم النظر من قبل اتحاد الكرة في آلية السماح لفريق الدرجة الأولى الذي سيخوض مباراتي الملحق في الموسم المقبل الاستعانة بأربعة محترفين أجانب كما هو حال الفريق القادم من دوري جميل..

ـ أذهب لدولة خليجية وتحديداً دولة الإمارات العربية لأشيد بقرار الشيخ هزاع بن زايد عندما أمر بحل مجلس إداراتي شركة نادي العين لكرة القدم وللاستثمار..

ـ الحل بسبب إعلان تجاري أساء فيه فريق العين للنشيد الوطني الإماراتي فجاء القرار سريعاً وحازماً ورادعاً دون أي رعشة أو تردد..

ـ طالما الحديث عن كرة القدم في الإمارات الشقيقة فلا أتردد بالإشادة بالنظام الذي طبقه اتحاد الكرة هناك في نهائي كأس رئيس الدولة عندما ركن الفريقان (الجزيرة والعين) لركلات الترجيح مباشرة دون خوض شوطين إضافيين..

ـ أتمنى من اتحاد الكرة السعودي النظر في إمكانية تطبيق هذه الآلية بدءاً من الموسم المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد..

ـ أخيراً أذهب لمصر الشقيقة وأعبر عن استيائي عما حدث بين إعلاميين رياضيين كبيرين (سناً ومكانة) وهما الأحمدان (الطيب وشوبير)..

ـ لكل منهما مكانته الكبيرة مصرياً وعربياً لكنهما في لحظة إنفعال وغضب خرجا عن النص ولم يخدشا فقط سمعتهما بل وحتى جمال الإعلام الرياضي المصري والعربي..

ـ هل يعقل أن يصل (التعصب) بإعلاميين رياضيين كبيرين أن يتشاجرا في برنامج تلفزيوني يبث على الهواء ويشاهده الملايين..

ـ أتمنى أن يسارع الثنائي الطيب وشوبير بالاعتذار لكل المشاهدين العرب..

ـ وأتمنى أيضاً من (بعض) زملائي الإعلاميين الرياضيين السعوديين الذين يتجاوزون بتعصب (أحياناً) الحدود في برامج (التوك شو) أن يكونوا قد أخذوا العبرة مما حدث بين الطيب وشوبير بسبب التعصب وألا يتسبب المتعصبون (محلياً) بتكرار المشهد (المصري) على قناة (سعودية)..

ـ التعصب نوعان.. لا مانع في تعصبكم المحمود.. لكن احذروا وابتعدوا عن التعصب المذموم.

*نقلا عن الرياضية السعودية