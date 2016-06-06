المكسيك تتغلب على أوروغواي في مباراة مثيرة

سجل المخضرم رافا ماركيز وزميله هيريرا هدفين متأخرين لتنتصر المكسيك على أوروغواي ٣-١ في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أميركا المقامة في الولايات المتحدة.

وبفضل الفوز على المنافس الأقوى، تصدرت المكسيك المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن فنزويلا التي تجاوزت جامايكا بهدف.

ووقع منظمو المباراة في موقف محرج عندما أذاعوا النشيد الوطني التشيلي بدلاً من الأورغوياني، قبل إصدار بيان أثناء المباراة للاعتذار عن ذلك الخطأ.

وبعد ٤ دقائق من بداية المباراة، تسبب بيريرا بتقدم المكسيك، بهدف عكسي، وفي نهاية الشوط الأول خرج الأورغوياني فيسينيو مطروداً ، وسط متابعة لويس سواريز مجريات المباراة من مقاعد البدلاء بسبب عدم تشافيه من إصابة تعرض إليها في نهائي كأس ملك إسبانيا أواخر الشهر الماضي.

وبقيت المحاولات المكسيكية دون أي جدوى، وفي الدقيقة ٧٣ طرد الحكم جوردادو لاعب المكسيك، ليسجل دييغو غودين هدف التعادل بعد الطرد بأقل من دقيقة.

وبينما كان لاعبو أوروغواي يفكرون بالهدف الثاني، سجل المخضرم رافاييل ماركيز هدف التقدم لبلاده قبل ٦ دقائق من نهاية المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل هيكتور هيريرا الهدف الثالث، ليضمن فوز بلاده وصدارة المجموعة.