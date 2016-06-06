كلاي الأفضل عبر التاريخ

رفض محمد علي خوض حرب فيتنام مع الجيش الأمريكي على اعتبار أنها غير عادلة فأصدرت بحقه مذكرة اعتقال وسحبت ميداليته، وفي عز مجده أعلن الأسطورة اعتناقه للدين الإسلامي فواجه صعوبات جمة ولكنه ثبت، وظل طوال حياته يناهض من أجل حقوق الإنسان، علي كان يوقع على أوتوجرافات أعدها بنفسه تتضمن دعوة إلى الدين الإسلامي ويهديها للجمهور، وسئل عن مرضه عندما اعتصره فقال "كنت دائما ما أردد أنني الأعظم وأراد الله أن يريني أنه هو الأعظم وليس أنا"، وفي لقاء تلفزيوني بادره المذيع بسؤال عن سبب عدم اصطحابه لحراس شخصيين كما يفعل النجوم، فأجاب "عندي أحسن حارس ألا وهو الله"، وذات مرة قال على الملأ "هل تصدقون أن هذا الكوب ـ وأمسك بكوب ماء ـ خلق نفسه؟ إذاً كيف تصدقون أن هذا الكون بكل هذا الإبداع وجد من غير خالق؟ رحم الله محمد علي، فلقد ضحى بالكثير، وواجه الكثير من أجل دينه ومبادئه، فأقر الجميع له بعد حين أنه الأفضل عبر التاريخ.

*نقلا عن الرياضية السعودية