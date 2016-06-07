لا حديث يعلو اليوم على رئاسة نادي النصر وكذلك نادي الاتحاد سوى قضية الديون التي تتراكم على الأندية الجماهيرية والإعلامية وتهددها بمستقبل مظلم مجهول.

ـ عشرات وربما مئات الملايين من الديون باتت تحاصر أنديتنا الكبيرة وهو شبح ما لم يعالج سريعاً وجذرياً فسيجعل وضع الكرة السعودية صعباً ومثار تساؤل وغموض.

ـ ننتظر جميعاً الإعلان الرسمي عن حجم الديون (رقمياً) وليس بشكل تخميني اجتهادي.

ـ أتحدث هنا عن ضرورة الشفافية المالية وهي التي غابت لعقود من عمر الرياضة السعودية وكانت أرقام الأمور المالية (بل ما زالت) محل اجتهادات إعلامية واليوم تطورت لتصبح كذلك عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي.

ـ لابد أن تكون إدارات الأندية شفافة (مالياً) مع جماهيرها حيال عقود الرعاية التي توقعها وكلنا نعلم أن الأندية الإعلامية والجماهيرية وقعت خلال السنوات الماضية عقوداً عديدة للرعاية لم يعلن عن قيمة أي منها بحجة عدم رغبة الطرفين. وهو مبرر غير مقبول ولا منطقي بل ويجب ألا يحدث.

ـ بل وننتظر الإعلان عن آلية حل الديون المعلقة وأيضاً كيف يتم تلافي تكرارها مستقبلاً.

ـ أي رئيس (يفكر) مجرد التفكير بالتقدم لرئاسة أي نادٍ جماهيري وإعلامي سيطالب فوراً بتصفية كل الديون وضمان (ولو جزء بسيط) من ميزانية إدارته الجديدة لموسم أو أكثر.

ـ ومثلما نتحدث عن الأندية وغياب الشفافية المالية فعلينا أيضاً ألا نغمض العيون ولا نقفل الأفواه والأقلام عن غيابها (أي الشفافية المالية) في الجهات المسؤولة عن إدارة الكرة السعودية وهنا أتحدث عن رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم.

ـ من حق الأندية أن تعلم (بل وتشارك) في كل الأمور المالية التي تمس مصالحها كحقوق رعاية الدوري والنقل التلفزيوني بل وحتى أين تذهب (جباية) لجنة الانضباط وكل دخل مالي يدخل خزينة الرابطة واتحاد الكرة وهو (بكل أسف ما لم يحدث حالياً).

ـ مثلما تبذل الجهات الرسمية المسؤولة عن كرة القدم السعودية (تحديداً الهيئة العامة للرياضة) جهوداً مشكورة من أجل كشف قوائم الديون فإننا نأمل من الهيئة العامة للرياضة أن تضغط بقوة على رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم من أجل شفافية مالية تامة على صعيد عقود الرعاية المالية المقبلة.

ـ العقود السابقة التي لفها الغموض أثارت الكثير من تساؤلات الأندية والجماهير والإعلام الرياضي.

ـ أزيلوا هذا الغموض من خلال شفافة مالية تامة ودقيقة.

ـ الشفافية في كل أمور العمل مطلب ضروري لنجاح ذلك العمل والشفافية المالية المطلب الأول.

*نقلا عن الرياضية السعودية