المجري كاساي يدير مباراة افتتاح كأس أوروبا

سيقود الحكم المجري فيكتور كاساي المباراة الافتتاحية لكأس اوروبا 2016 في كرة القدم بين فرنسا المضيفة ورومانيا في 10 حزيران/يونيو الجاري بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد القاري الثلاثاء.



وكاساي (40 عاما) حكم دولي منذ العام 2003، وقد اشرف على نصف نهائي كأس العالم 2010 بين اسبانيا والمانيا (1-صفر)، وعلى مباراتي اسبانيا وايطاليا (1-1) وانكلترا واوكرانيا (1-صفر) في كأس اوروبا 2012.



كما اشرف كاساي على نهائي دوري ابطال اوروبا 2011 بين برشلونة الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي.



وكان الحكم الرابع في نهائي دوري ابطال اوروبا 2016 بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد الاسبانيين.