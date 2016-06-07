دي ماريا يعوض غياب ميسي ويقود بلاده إلى تجاوز تشيلي

تقلد أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين دور البطولة في غياب قائده ليونيل ميسي وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على تشيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في كوبا أميركا.

وثأر الأرجنتينيون من منتخب تشيلي الذي خطف اللقب أمامهم بركلات الترجيح في النسخة الماضية، وسط غياب ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة في الظهر، مما دفع تاتا مارتينو إلى الاستعانة بغايتان بدلاً من قائد التانغو.

وبعد شوط أول لم يكن مثيراً، تلقى دي ماريا تمريرة من زميله بانيغا ووضعها الأول في شباك كلاوديو برافو في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة ٥٩، رد دي ماريا الجميل لبانيغا ومرر له الكرة ليتكفل الأخير بإحراز الهدف الأرجنتيني الثاني.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، سجل فونساليدا هدف تشيلي، لتنتهي المباراة ٢-١، وتتشارك الأرجنتين الصدارة مع بنما التي فجرت مفاجأة كبيرة بفوزها على بوليفيا بذات النتيجة في وقت سابق من يوم الإثنين.