رئيس البايرن يحذر: لن نبيع ليفا وألابا

أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينغه أن مهاجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع النمسوي دافيد الابا ليسا للبيع، وذلك بعد ان اعلن ريال مدريد الاسباني رغبته في التعاقد معهما.

وقال رومينغه في تصريح لصحيفة "بيلد" الالمانية اليوم الثلاثاء: "لقد أغلقنا الباب نهائيا. لن يغادر أي لاعب بايرن ميونيخ الا اذا قررنا التخلي عنه. لدينا علاقة جيدة مع ريال مدريد كما هي الحال مع برشلونة".

واضاف "منذ عدم تخلينا عن فرانك ريبيري عام 2008 بات الامر معروفا باننا لن ندع أي لاعب يغادر عكس مشيئتنا".

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع الفريق البافاري ينتهي عام 2019 لكن وكيل اعماله تشزاري كوشارسكي كشف في الايام الاخيرة وجود مفاوضات مع ريال مدريد، مؤكدا

معرفة بايرن ميونيخ بالأمر.

أما الابا فيرتبط بعقد ينتهي عام 2021.